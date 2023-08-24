«Мы - заложники у сумасшедших»: на Украине празднуют очередную годовщину независимости

Воля простых граждан подавлена, «патриотизм» поддерживается на крови и терроре, а смерти мужчин стали обыденностью Фото: REUTERS

Вот уже более полутора лет как жизнь разделилась на «до начала СВО и после». Полтора года как идет кровопролитная спецоперация на Украине, где, по сути, прошла основная жизнь автора – в городе Киеве, на который отсюда, из российской глубинки, невозможно смотреть без боли и содрогания.

Лев Толстой как зеркало русско-украинской вражды

За год с небольшим автор стала гражданкой Российской Федерации, оставив семью на Украине. Был ли это выбор осознанным? Скорее да, безусловно, но и не переживать за то, что сегодня происходит в Киеве, который превратился в крепость одержимых, бросающих в мясорубку практически все мужское население Украины – невозможно. Страна, которая получила свою незалежность без особых усилий, сегодня вынуждена потерять огромные территории, превратить миллионы украинцев в беженцев, а в своем упорстве противостоять России, оказаться на краю пропасти. Похвастаться военными успехами на фронтах ВСУ не удается, поэтому властям приходится бороться с памятниками, названиями улиц, со всем культурным, а также историческим наследием, которое делало нас одним народом долгие годы.

В канун Дня независимости украинцы сбивают буквы в названии станции метро Льва Толстого, но при этом от самого метро, построенного в СССР – тут отказываться не спешат, да еще используют метрополитен как бомбоубежище...

Память-штука непредсказуемая и сегодня в канун празднования Дня незалежености, вспомнился по этому случаю молодой человек ,который ехал с автором в купе поезда «Москва–Киев» (аккурат за несколько дней до отмены железнодорожного сообщения между странами) и читал «Войну и мир» Льва Толстого, имя которого хотят вычеркнуть навсегда из культурного кода украинцев, как и Александра Сергеевича Пушкина.

-Ну как вам, нравится книга? – спросила тогда своего попутчика: «Очень. Я даже закладки делаю. Толстой – гений», - немного с пафосом ответил молодой человек. И невольно подумалось: «А вот, интересно - жив ли он сейчас этот парень, душу которого потряс Лев Николаевич. А может он служит в ВСУ, или вовсе погиб где-то под Бахмутом?

На Украине празднуют очередную годовщину независимости Фото: REUTERS

Мариуполь- город русской славы

Прошлым летом мне рассказала знакомая свою личную историю. Ее 70-летний брат просидел в подвале Мариуполя, 1,5 месяца и едва остался жив во время боев за город.

- С Григорием не было связи 1,5 месяца, а потом, когда наши взяли город, и связь с Гришей появилась, то я его не узнала,- рассказывает Елизавета Ивановна. - Мой брат похудел на 14 кг, а на видео выглядел как глубокий старик с огромной бородой, очень изможденный, с запавшими глазами то ли узника, то ли монаха-старца, - слушала тогда с ужасом рассказ пожилой женщины. Ее выжившего чудом брата, эвакуировали в Россию со многими беженцами-мариупольцами прошлым летом.

- Он почти полгода прожил у меня, пока психика не восстановилась, - стирая слезы платочком делилась со мной женщина пережитым.

- А теперь, где ваш Гриша, поинтересовалась тогда у знакомой.

- Уехал в Мариуполь весной. Там он и мой племянник получили новую квартиру с видом на море.

Жить бы и радоваться, но только когда и как зарубцуются эти страшные раны никому неизвестно. Нот вот только Мариуполь - город русской славы, отстраивается. Значит и жертвы наши были не напрасны.

Не возвращайтесь назад

- Моя мама родом из Житомира и приехала в Россию получать образование, - делится со мной еще одна россиянка. - Она и вареники лепит, и борщ варит так, что одной тарелки мало будет. Настоящая хохлушка, - не без гордости говорит женщина и задает мне риторический вопрос: «А за что они нас так ненавидят? спрашивает, имея в виду граждан Украины. Так сразу и не ответишь на простой, казалось бы, вопрос. Есть в этой ненависти что-то иррациональное, которое было всегда внутри неоднородного и больного украинского общества, а с 2014-го все выплеснулось наружу и обожгло, и понеслось. Сегодня в Киеве опасно говорить, что у тебя родня в России, хотя есть там и отчаянные партизаны, как простой парень-киевлянин, который поджег 13 автомобилей вэсэушников по причине неприязни к украинской армии...

Заходила недавно в велосипедный магазинчик - прицениться к велосипедам. Продавщицу выдало слово «Кудой вы сморите, не тудой». Спросила ее: «Вы, похоже, с Украины? Женщина в ответ вскинула брови и ответила утвердительно. Оказалось, что она родом из Житомирской области, где сейчас живет вся ее родня, а главное племянники - дети родной сестры, которые теперь служат в ВСУ. Муж продавщицы оказался родом из Смоленска, чья родня – тоже живет на Украине, под Житомиром.

- Знаете, тихо с каким-то спазмом в голосе призналась мне брюнетка-украинка, в Житомире и селах страшно очень. Каждый день гробы, похороны, все время идет поиск пропавших без вести. Женщины наши все почти батрачат в Польше, а это вдовы или обезумевшие матери, которые потеряли сыновей.

Вы уж не едьте пока туда, в Киев этот. Растерзают там. Живите в России. Вам тут ничего не угрожает, - резюмировала продавщица велосипедного магазина...

И несмотря на нежелание воевать, украинцы вынуждены подчиняться Фото: REUTERS

«Ради народа, вы готовы убивать людей?»

Празднование Дня незалежности пройдет на Крещатике, где украинцы выставят российскую военную технику, подбитую в ходе боев за Донбасс. А что они еще могут? Теперь американцы приучают украинцев жить согласно их представлениям о демократии, что даже пресс-службу ВСУ для иностранных государств возглавил трансгендер. И несмотря на нежелание воевать, бегство от озверевших военкомов в багажниках авто за границу от призыва, украинцы вынуждены подчиняться. Воля простых граждан подавлена, «патриотизм» поддерживается на крови и терроре, а смерти мужчин стали обыденностью. В Киеве ко Дню независимости утвердили проект гигантского мемориального военного кладбища. Разве об этом мечтала Украина, ставшая незалежной более 30 лет назад? «Лишэ подалэ от москлей,» говорили многие украинцы более тогда, не предполагая такого страшного сценария распада своей республики.

А что они еще могут? Фото: REUTERS

Из Киева написала в канун праздника подруга: «Стараемся лишний раз никуда не выходить из дома. Телефоны с собой не берем. По городу снуют наемники, много разного сброда и везде слышен английский язык, а русского почти нет. Рестораны все работают, где можно заказать свинину «Смерть москалям». Не знаю, как это можно есть, чтоб не вырвало,- пишет женщина в Телеграм. Очень надоели тревоги и сирены. Куда бежать? Мы - заложники у сумасшедших. Переписки тщательно удаляем.»

Центр Киева перекрыт уже неделю, а по городу сплошные пробки. Пока российская армия бьется за Донбасс, Украина объединяется с Польшей, со всем Западом. Президент Зеленский стал похож на профессионального попрошайку и унылого нытика в вечнозеленой толстовке и бейсболке. Пока идут жестокие бои в Работино, а на территорию России летят БПЛА и дроны – в тюрьмах Украины сидят журналисты, блогеры, пацифисты, просто пророссийски настроенные граждане, которых идентифицируют как врагов украинского народа и коллаборантов: "Бей русского – не ошибешься"...

Сейчас в России по телевизору показывают культовый сериал «17 мгновений весны» в котором пастор Шлаг спрашивает Штирлица, не зная что он русский разведчик, с недоумением: «Значит, вы ради народа убиваете людей?» И разве это не про Украину? Нельзя никогда недооценивать нацизм. Он способен быть гидрой о множестве головах. Вот такая вот незалежность.

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