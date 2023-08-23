Герой спецоперации «Z» сержант Ильин истекая кровью починил антенну рестранслятора

Сержант Виктор Ильин и майор Илья Тимофеев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

СМЯЛ ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВСУ

Майор Илья Тимофеев

«В ходе ведения наступательных действий на одном из тактических направлений штурмовой отряд под командованием майора Ильи Тимофеева продвинулся вглубь обороны украинских боевиков и закрепился на новых рубежах. На новом рубеже Тимофеев грамотно распределил силы подчиненного личного состава, заблаговременно подготовил в инженерном отношении оборонительные позиции, выстроил боевой порядок и систему ведения огня подразделения. Противник под прикрытием огня минометов и артиллерии предпринял попытку выбить российских штурмовиков с занимаемых рубежей и атаковал. Находясь под огнем врага, Тимофеев контролировал изменения обстановки в ходе боя, оперативно выявлял направления атак и огневые точки противника, руководил подчинёнными, а также корректировал огонь своей артиллерии. В ходе отражения наступления украинских боевиков подразделением Тимофеева были уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины иностранного производства, а также большое количество украинских боевиков. Потеряв на поле боя значительную часть бронетехники и личного состава, противник отступил. Грамотные действия подразделения в обороне, а также мужество, отвага майора Тимофеева и его подчиненных сорвали планы украинских боевиков, позволили выполнить боевую задачу по удержанию занимаемых позиций, что в дальнейшем способствовало развитию наступления российских войск на данном направлении».

ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ ПОЧИНИЛ АНТЕНУ РЕТРАНСЛЯТОРА

Сержант Виктор Ильин

«Заместитель командира взвода-начальник радиостанции сержант Виктор Ильин вместе с экипажем в ходе специальной военной операции выполнял задачи по обеспечению связи должностных лиц пункта управления с вышестоящим командованием. В момент, когда противник вел обстрел района дислокации наших военнослужащих произошел разрыв связи между передовым пунктом управления дивизии и подчиненными частями соединения. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни из-за непрерывного огня со стороны противника, Ильин выдвинулся для проверки работоспособности ретранслятора, установленного на одной из вышек. Во время движения Виктор получил ранение от разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда, но, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил выполнять поставленную задачу. Проявляя мужество, храбрость и, невзирая на полученное ранение, Ильин поднялся на высоту и восстановил работоспособность поврежденного противником ретранслятора. Самоотверженные действия сержанта Виктора Ильина на поле боя позволили восстановить управление подчиненными частями и обеспечить передачу координат районов дислокации артиллерии противника по которым впоследствии наша артиллерия нанесла огневое поражение».