Военная спецоперация на Украине 24 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные и силовики нанесли массированный артиллерийский удар по украинской диверсионно-разведывательной группе Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 августа 2023 года.

Трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области.

Бойцы отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» ликвидировали в Луганской Народной Республики (ЛНР) украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая намеревалась провести теракты на территории ЛНР в преддверии выборов.

Российские военные и силовики нанесли массированный артиллерийский удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая намеревалась проникнуть на территорию Брянской области в минувший вторник, 22 августа.

Видео уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении показало Минобороны. Технику ВСУ уничтожили экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52.

ВСУ потеряли до 170 военных за сутки на Купянском направлении. Также российскими военными уничтожены пять боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление Вооруженных сил страны продвигается очень тяжело. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в Калужской области.

Российские войска отбили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино. На Запорожском направлении убито до 80 солдат ВСУ.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе отражения атаки украинских войск на Запорожском направлении ВС России уничтожили большое количество военной техники ВСУ.