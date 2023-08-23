Принцесса Шарлен живет в Швейцарии и приезжает к мужу Альберу в Монако только на публичные мероприятия

Альбер II и Шарлен в июле прошлого года на балу в Монте-Карло. Фото: EAST NEWS

Брак принцессы Шарлен и принца Монако Альбера II часто оказывался под угрозой. Европейские СМИ то и дело сообщали, что супруги находятся на грани развода, от которого их удерживает только монарший статус. Даже рождение близнецов Жака и Габриэллы не сделали отношения между супругами более теплыми. А теперь версия о том, что Шарлен и Альбер охладели друг к другу, получила новое подтверждение.

Как выяснили журналисты сразу нескольких европейских СМИ, 45-летняя Шарлен провела лето, путешествуя на яхте со своим 65-летним супругом и восьмилетними близнецами. Однако после вояжа принцесса не вернулась домой в Монако. Шарлен уже давно живет в Швейцарии, а с мужем встречается только по предварительной договоренности. Например, приезжает в Монако, чтобы показаться вместе с ним на публичных мероприятиях.

Источник из окружения пары сообщил французской газете Voici, что бывшая олимпийская чемпионка по плаванию и принц Монако только создают видимость брака. По словам инсайдера, в обмен на свою свободу Шарлен пообещала приезжать в Монте-Карло на официальные церемонии. Кроме того, Альбер позволил ей чаще видеться с детьми.

«Альбер и Шарлен теперь просто хорошие партнеры, они по очереди заботятся о детях», - рассказал источник немецкой газете Bild.

Даже рождение близнецов Жака и Габриэллы не сделали отношения между супругами более теплыми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о разводе правителей Монако активно муссировались в марте этого года. Тогда княжеский двор был вынужден срочно дать опровержение. Представители принца Альбера сделали заявление для прессы:

«Я хотел бы официально опровергнуть злонамеренные слухи, распространяемые французским журналом «Royaute». Пожалуйста, не обращайте внимания на эту статью, которая совершенно не обоснована», - говорилось в сообщении правителя Монако.

Однако фотографии, сделанные папарацци после заявления Альбера, оказались красноречивее всех заверений князя. Фотографы подкараулили княгиню Шарлен в Милане возле отеля «Four Seasons», в котором она остановилась во время визита в Италию. Жена правителя Монако вышла из гостиницы без обручального кольца.

В 2021 году Шарлен десять месяцев подряд жила на своей родине в ЮАР. По официальный версии княгиню настигла в Африке тяжелая инфекция, и она вынуждена была оставаться в Кейптауне до окончания лечения. А по слухам, княгиня сбежала к родителям после ссоры с мужем. Так или иначе, в 2022 году после долгих месяцев лечения в реабилитационной клинике Шарлен вернулась к своим королевским обязанностям и с тех пор время от времени появляется на публике.