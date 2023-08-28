Наталья Гундарева: «Никто меня снимать не будет, я толстая!»

Народная артистка РСФСР Наталья Гундарева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЕЩЕ НЕ ИЗОБРЕТЕН ОБЪЕКТИВ, В КОТОРЫЙ БЫ Я ВМЕСТИЛАСЬ»

Наталья Гундарева была великолепна в любой роли, - императрицы, судьи, княгини, модистки, «хозяйки детского дома», интеллигентной жены Бузыкина. Но изначально, в 70-е, ее запомнили и полюбили по ролям простых деревенских женщин - гражданки Кати Никаноровой, буфетчицы в «Здравствуй и прощай», бабы, сдающей квартиру нерасписанной городской паре в «Осени». Она была крайне убедительна в этих образах, при том что сама происходила из городской семьи - оба родителя были инженерами.

Родилась она в 1948 году, росла в коммунальной квартире на Таганке. В интервью вспоминала: «Мои родители сделали для меня все возможное. Я их очень уважаю. Они меня никогда не били, хотя, правда, специально мною и не занимались. Но они умели создать какую-то особую атмосферу, которая не допускала неправедности. Я постоянно боялась сделать что-то не так, потому что тогда мама подумает обо мне плохо». А еще вспоминала, что мать как-то сказала ей: первым словом, которое она, Наташа, произнесла в жизни, было «сама».

И Гундарева сама решила, что будет актрисой. Для начала записалась в Театр юного москвича при Дворце пионеров. Потом поступила в Щукинское училище, - при том, что мать рассчитывала, что дочка, как и она сама, станет инженером-строителем. Наташа действительно какое-то время была чертежницей в конструкторском бюро, но в конце концов отправилась в «Щуку».

На съемках фильма "Подранки", 1976 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом вспоминала: «На одно место было 247 человек. До сих пор не пойму, как меня допустили к третьему, последнему туру творческого конкурса... Одна мысль сверлит: надо сделать что-то невероятное, чтобы произвести впечатление на комиссию. Гардероб у меня был невелик. Надела платье, усыпанное голубыми цветами. Стала похожа на необъятную цветочную клумбу: куда ни кинь взор, везде, до горизонта – я. Завилась, накрасила ресницы, брови, щеки, губы. Иду по улице, и вдруг дождь. Такого дождя в Москве, по-моему, вообще до этого не бывало. Потоки воды смыли мои кудри, мои щеки и, как мне казалось, даже цветы с платья... Вот в таком виде, в прилипшем к телу платье, я вошла в училище. Дожидаюсь, пока меня вызовут. Смотрю – ребята вокруг красивые, девочки все стройные, а я между ними – как мокрый шар».

Приемную комиссию все устроило, смутила только некоторая полнота Гундаревой, присущая ей от рождения. С этой полнотой она потом мучилась и боролась всю жизнь. Говорят, старалась худеть перед каждой съемкой, и диеты были жесткими - она то сбрасывала, то набирала вес как по мановению волшебной палочки. Шутила, что еще не изобретен объектив киноаппарата, который мог бы вместить такую пышную артистку (шутка вышла слегка горькой). Говорят еще, что увлекалась тайскими таблетками. В самом начале 2000-х наконец-то резко похудела, сделала пластическую операцию, похорошела, была очень довольна. Но, видимо, все это сыграло не не последнюю роль в инсульте, случившемся у нее в 2001 году…

ГРОМАДНАЯ ЛЮБОВЬ К ХУДРУКУ ТЕАТРА

«Мама прокляла все на свете, когда я пошла в театральное, потому что там была полная неизвестность, – вспоминала Наталья Георгиевна. – [В конструкторском бюро] у меня уже было 120 рублей жалованья, а тут стипендия 28 рублей, повышенная – 35, на последнем курсе – 80 – я была вахтанговская стипендиатка. И было не известно, что будет дальше. Конечно, особых восторгов это не вызывало. Мама мне так сказала: «Я тебя буду кормить. А дальше ты на свои 35 рублей живи. Хочешь – покупай на них вещи, хочешь – завтраки, обеды и ужины в училище... Это все твои деньги». Ей пришлось подрабатывать пионервожатой, чтобы свести концы с концами. Потом, когда разрешили выступать с концертами, с деньгами стало полегче.

2013 год, Театральный музей им. Бахрушина. Выставка к 65-летнему юбилею актрисы Натальи Гундаревой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А после окончания училища ее сразу приняли в труппу театра им. Маяковского, где она проработала всю жизнь. Режиссер Андрей Гончаров сначала давал ей эпизоды, потом - роли побольше. И педагог Гундаревой, Евгения Галкина, рассказывала в интервью «КП»: «Я знаю про ее одну громадную любовь, которую она пронесла через всю жизнь, - любовь к Гончарову. Но они оба были женаты и понимали, что не могут быть вместе. Свои чувства, переживания выплескивали в творчестве. Наташа мне говорила: «Я очень сильно его люблю, но не могу стать его женой. Она боролась со своей любовью, страдала. Их отношения всегда оставались тайной».

Впрочем, замуж она вышла за совсем другого режиссера, Леонида Хейфеца, снявшего ее в телеспектакле «Обрыв». Ради нее он развелся с женой. Но брак распался через несколько лет.

«ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ»

В кинематограф она вошла легко и непринужденно, сразу обратив на себя внимание режиссера Виталия Мельникова. Тот готовился к съемкам своего маленького шедевра «Здравствуй и прощай». И Гундареву предложила на роль буфетчицы исполнительница главной роли Людмила Зайцева.

Сценарист Виктор Мережко вспоминал, что она сказала: «Наташа очень хорошая актриса. Единственный ее недостаток – она полная и у нее широкие бедра» (опять проклятая полнота!) Сама Гундарева, прибежав на встречу с Мельниковым и Мережко, с ходу им заявила: «Никто меня снимать не будет, я толстая, бедра широкие, никто меня не возьмет». Взяли на роль ее немедленно.

Фильм "Зимний вечер в Гаграх", 1985 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще через несколько лет ее так же легко утвердили на первую в жизни главную кинороль - в картине «Сладкая женщина». После чего зрители «Советского экрана» назвали ее лучшей актрисой года, - это было что-то вроде советского «народного «Оскара». Так пришли всенародная слава и любовь. И буквально каждый новый фильм эту любовь только укреплял. «Подранки», «Осенний марафон», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Отпуск в сентябре», «Одиноким предоставляется общежитие», «Личное дело судьи Ивановой», «Аэлита, не приставай к мужчинам»… Вспоминали ее необыкновенную тщательность в работе: она расписывала каждую роль буквально по фразам, самой себе объясняя в тетрадочке, что происходит с героиней и как играть сцену, учила все реплики и монологи так, чтобы они отскакивали от зубов, словно скороговорки, и лишь потом начинала их «расцвечивать» своей игрой перед камерой.

В фильме «Однажды, 20 лет спустя» она сыграла многодетную мать, - и была удивительно естественной, хотя в жизни детей у нее не было. К этому моменту она была супругой актера Виктора Корешкова, с которым вместе играла в «Леди Макбет Мценского уезда», одном из лучших своих спектаклей. Страсть, которая разворачивалась между ними на сцене, продолжилась в жизни. По счастью, не с такими плачевными результатами, как у Лескова, но все-таки большого счастья оба в этом браке не нашли: у Корешкова начался роман с эстрадной певицей Валентиной Игнатьевой, и отношения развалились. Впрочем, по другой версии, у самой Гундаревой начался роман с актером Сергеем Насибовым. А может, просто все так совпало…

Только с третьего раза ей повезло в личной жизни: она повстречала актера Михаила Филиппова. В книге воспоминаний «Наташа», вышедшей после ее смерти, он писал: «…Это было летом, на гастролях в Челябинске и Перми. Любовь не пришла, не подкралась, а поразила нас обоих. «Очень вовремя мы встретились», - сказал я, хотя иногда печалился: как поздно! ...Когда мы встретились, Ты уже была народной, многажды лауреатом, многажды лучшей актрисой года. А я-то большинства фильмов Твоих не видел и не смог бы перечислить Твои звания, зато я знал Твои веснушки и был счастлив этим. В Тебе, взрослой женщине, удивительным образом жил ребенок, маленькая девочка из песочницы»…