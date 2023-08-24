Немощный Байден, гражданская война в США, украинский конфликт: О чем еще рассказал Трамп в интервью Такеру Карлсону

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В США вчерашним вечером прошли первые дебаты представителей Республиканской партии, заявившихся о своем участии в президентских выборах-2024.

На них отсутствовал главный претендент на номинацию – бывший глава американского государства Дональд Трамп.

Свое нежелание участвовать в одном из ключевых предвыборных мероприятий Трамп мотивировал своими и без того высокими рейтингами. Однако многие считают, что на одну сцену с соперниками Трамп не стал подниматься, желая избежать прямых контактов с Майком Пенсом и Крисом Кристи. Первый был заместителем Трампа в его администрации, Кристи – бывший губернатор штата Нью-Джерси – готовил Трампа к теледебатам в период его прошлой кампании.

Вместо этого Трамп появился в программе опального журналиста Такера Карлсона, уволенного с Foх News и ведущего свое шоу на платформе X (ранее «Твиттер»). Интервью Карлсон выложил в Сеть за 5 минут до начала трансляции дебатов.

Трамп не выбирал выражений и эпитетов: Байдена, демократов, некоторых своих соперников он называл не иначе как «лунатики», «чокнутые», «животные». Вице-президенту США Камале Харрис досталось отдельно: Трамп считает, что она разговаривает очень странно, подбирая к каждому слову рифму.

И, конечно же, действующего американского президента Джо Байдена Трамп костерил на все лады, считая, что Байден даже «не дотянет до голосования».

- Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да и вообще никакой он не спортсмен. Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли. – поделился своими впечатлениями Трамп.

Также, по мнению Трампа, Байден не компетентен до такой степени, что не в состоянии прекратить конфликт на Украине.

- Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен. – заявил 45-ый президент США, добавив, что если бы он остался в Белом доме, то этот конфликт «никогда бы и не начался».

Приоритетом номер 1 в случае своего повторного избрания Трамп считает нормализацию положения на южной границе США, через которую ежедневно в Штаты проникают тысячи нелегалов.

- Номер один – граница. Вернуть преступников, которым позволили попасть в нашу страну, назад в их страны, - сказал он, отметив, что в ряде соседних с Америкой страны опустели даже психбольницы и тюрьмы, обитатели которых странным образом оказались в Штатах.

Когда же ведущий спросил Трампа о возможности начала гражданской войны в США, бывший президент отметил, что ощущает главные настроения, превалирующие в американском обществе сегодня. Таковыми, по мнению Трампа, являются «страсть и ненависть». Собеседники согласились с тем, что «это опасная смесь».