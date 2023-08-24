Один против семерых: В ходе дебатов кандидат в президенты США выступил против поддержки Украины

Республиканец Рамасвами оказался единственным, кто в ходе дебатов отказался поддерживать выделение дополнительных средств Украине. Фото: REUTERS

В американском Висконсине вчерашним вечером прошли первые теледебаты кандидатов в президенты США от Республиканской партии. Они играют важную роль при выборе единого кандидата на предстоящих выборах.

В городок Милуоки приехали восемь ведущих участников праймериз. Однако лидер предвыборной гонки, бывший глава американского государства Дональд Трамп от участия в дебатах отказался, выступив вместо этого в программе журналиста Такера Карлсона, которую тот после увольнения с Fox News ведет на платформе X (бывший «Твиттер»).

Большинству участников своеобразного президиума партийного съезда не привыкать к подобного рода мероприятиям: Никки Хейли была в свое время постпредом США при ООН, Майк Пенс – вице-президентом США, Крис Кристи – губернатором штата Нью-Джерси. А вот предприниматель Вивек Рамасвами – новичок в большой политике. При этом в последние недели он стабильно находится в списке лидеров опросов общественного мнения и регулярно опережает еще одного фаворита республиканского лагеря – губернатора Флориды Рона Десантиса.

Рамасвами оказался единственным, кто в ходе дебатов отказался поддерживать выделение дополнительных средств Украине. «Мы толкаем Россию в руки Китая», - так он объяснил свою позицию, назвав оскорбительным то, что кое-кто из его соперников побывал в Киеве, дабы «совершить паломничество к своему Папе».

Отдельное мнение выразил Десантис, который от помощи Киеву напрямую не отказался, но предложил переложить ее на плечи европейцев, а США заняться охраной собственных границ.

Рамасвами попытался уколоть Пенс, упрекнув 38-летнего конкурента в молодости и отсутствии политического опыта. «Нам не нужен новичок», - сказал он, за что сразу подвергся критике: ему напомнили, что при нем долги США выросли на фантастические $8 триллионов.

Вивек Рамасвами сейчас уступает лишь Трампу и Десантису. И с учетом того, что предвыборной кампании Трампа могут помешать юридические тяжбы, связанные с выдвижением против него многочисленных уголовных обвинений, а Десантис уже сейчас испытывает сложности с привлечением донорских средств для финансирования работы своего штаба, предприниматель с индийскими корнями стал негласным фаворитом республиканцев.