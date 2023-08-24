Мирон родился смертником, но изобрели лекарство

- Это было кошмаром... – вспоминает мама Мирона. - Куда бы я не входила, друзья, доктора сочувственно улыбались и утешительно гладили по руке. Все жалели, ведь я считалась мамой умирающего ребенка. Не передать, как это страшно!

Казалось, что Мирошка родился здоровым. Быстро развивался, сел, встал, пошел и... Слег. Как заколдовали. Ослабели ноги, руки. Когда поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА), малыш едва мог поднять голову с подушки, но все равно улыбался и что-то радостно лепетал. Он умирал, просто не понимал этого. «Как там наш солнечный зайчик?» - улыбались доктора и убеждали маму: «Верьте, крепитесь!»

Еще несколько лет назад заболевание Мироши считалось неизлечимым. Генетический сбой, при котором в организме идет нарушение синтеза белка, мышечные волокна иногда постепенно, а иногда стремительно теряют силу — атрофируются и очень скоро больной умирает от легочной недостаточности. Если совсем просто, то у ребенка просто не остается сил, чтобы даже дышать. Однако недавно, к счастью, изобрели лекарство, которое исправляет генетическую поломку. И хотя в мире существует несколько его аналогов, все же оно очень дорогое и редкое. Чтобы получить спасительный укол в рамках государственной медицинской программы по борьбе со СМА, ребенку нужно еще дожить до того момента, когда до него дойдет очередь. А на это сил хватает не всегда.

Мирон дожил! После укола болезнь сдалась, мышцы перестали слабеть. Казалось бы, можно радоваться, победа! Но проблема в том, что для возвращения в нормальное, здоровое состояние, ребенку еще нужна реабилитация. Сами по себе атрофировавшиеся мышцы больного восстанавливаются с огромным трудом, и то, что мальчик недавно все же сел – результат огромной работы и усилий. А Мирошке так хочется бегать, как его сверстники.

- К сожалению, у нас нет папы – вздыхает мама. – Я ращу двоих сыновей одна. Работаю воспитательницей в детском саду. Работу свою люблю, и надеялась, как только младшенький встанет на ноги с ним и выйду из декрета. Но болезнь поменяла планы. И сейчас мы живем на пособия по уходу, пенсию ребенка-инвалиды и алименты. Денег едва хватает, чтобы скромно жить, но не на реабилитацию. А пока Мирошка не встанет, я просто не могу начать зарабатывать. Вот такой замкнутый круг. Умоляю, помогите из него вырваться.

Курс реабилитации для Мирона будет стоить 322 800 рублей. Пожалуйста, поддержите малыша!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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Назначение: благотворительное пожертвование для Мирона Неймашева