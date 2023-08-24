Учеба без работы - подготовка на ветер

Фото: Деловая Россия

Скептики, молчать! Это не блажь великих умов химпрома, а реальный запрос времени. Молодых специалистов в химических компаниях не хватает. И не просто специалистов как выпускников вузов. Новое поколение должно не только хорошо знать выбранную профессиональную сферу и развивать профессиональные навыки (Hard skills), но и уметь работать в команде, обладать критическим и творческим мышлением (Soft skills).

Именно поэтому на днях эксперты Комиссии по развитию мало- и среднетоннажной химии (МСТХ) Российского союза химиков при поддержке Комитета по химической промышленности Деловой России внесли свои предложения в программу развития студенческой научно – проектной деятельности.

- Между получением образования и выходом на «полную проектную мощность» одного взятого специалиста проходит 5 – 7 лет, - прокомментировал ситуацию вице – президент РСХ Михаил Сутягинский. - Такая статистика свидетельствует о существовании кадровой ямы, которую каждая компания старается преодолеть собственными силами. Например, создание корпоративных университетов, запуск программ наставничества и, партнерство с профильными ВУЗами.

Фото: Деловая Россия

Однако самостоятельно решать проблему кадров предприятия не смогут, даже при огромном желании. Эта работа должна быть системной и со стороны бизнеса, и со стороны властей.

- Отрасли нужны яркие молодые лидеры и поэтому один из способов вовлечения талантливой молодежи в нашу сферу мы видим в организации отдельного отраслевого трэка в федеральном конкурсе «Лидеры России», - предложила на заседании первый вице – президент РСХ Мария Иванова.

При этом, как отмечают эксперты, если школа становится первой базой в выборе будущей профессии, то процесс получения высшего образование должен проходить под наблюдением будущих работодателей. В таком мнении и представители бизнеса, и специалисты ВУЗов были единодушны. Так, например, управляющий партнер Акселератора Mendeleev Александр Масленников поделился разработанной экосистемой проектного образования, которое организует 40 научных проектов с последующим финансированием силами институтов развития, фондов и предприятий.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ГК «Титан» Валентина Прилепская со своей стороны подчеркнула, что для работодателей выпускник ВУЗа – это инвестиционный проект с повышенными рисками.

- И в поддержку системной работы со стороны государства можно было бы предусмотреть возмещение стоимости программ наставничества и программ развития компетенции студентов в корпоративных университетах, – продолжила Валентина Прилепская.

Кроме того, во время обсуждения участники рассказали об интересных и эффективных проектах, которые не останутся без внимания экспертов Комиссии. Среди них - «Научный stend up» от ИД «Комсомольская правда», специальные номинации от международного Водного конкурса и создание на площадке отраслевого сообщества молодежного студенческого актива.

Завершающее расширенное заседание по кадровым вопросам химпрома пройдет в конце сентября на площадке «Комсомольской правды».