Путин наградил звездами Героев экипаж танка «Алеша», в одиночку остановивший колонну бронетехники ВСУ

Президент приехал в Поныри на открытие мемориала Фото: REUTERS

В деревне Поныри Курской области вечером 23 августа отмечали 80-летие победы на Курской дуге. По случаю круглой даты, здесь открыли первую очередь масштабного мемориала - в центре его скульптура советского воина, который напряжением всех своих сил не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники.

Художники академии Глазунова сделали акцент на первом этапе Курской битвы, когда в районе станции Поныри советские пехотные части противостояли танковым дивизиям немцев, пытавшимся сомкнуть кольцо.

Комплекс расположен на въезде в Поныри со стороны Золотухино. Место выбрали так, чтобы главную скульптурную композицию не закрывали разделительные лесополосы и рельеф. Кроме этого, на дороге к мемориалу от Курка поменяли асфальт.

За час до начала церемонии прошел дождь и поднялся сильный холодный ветер, но настроение людей это не испортило. Появление Владимира Путина на сцене для многих стало неожиданностью.

- Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения – на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на Восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии, - заявил президент.

Глава страны сравнил красноармейцев, бившихся против нацистов, с нынешними солдатами спецоперации.

- Вся тяжесть боёв сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой, - подчеркнул российский лидер.

Дальше Владимир Владимирович прямо на сцене наградил пятерых бойцов.

- Золотых звёзд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, – совершил подвиг: не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым, - объявил Путин.

Речь об экипаже танка «Алеша», который в начале июня остановил наступление колонны украинской армии. Запись боя, сделанная с коптера, выложили в интернет. На кадрах видно, как наши танкисты первыми же выстрелами подбили два Т-72 противника.

Потом еще за полчаса экипаж сжег бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.

Еще одну звезду Героя получил старший лейтенант Расим Баксиков.

- В ходе напряженных боёв он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм, - ответил президент.

Ефрейтор Илья Гаврилов награжден медалью «За отвагу». Владимир Владимирович пояснил, что солдат «используя беспилотник, обнаружил врага и точно корректировал огонь нашей артиллерии».

По дороге назад президент прошел всего в паре метров от зрителей. Люди синхронно скандировали «Россия» и четко хлопали в ладоши. «Мы с вами! Мы вас любим!» - слышались отдельные громкие реплики. Но до пожатия рук, фотографирования и поцелуев, как было в Дербенте и Кронштадте, дело все же не дошло.