Восток объединяется против доминации Запада: Расширение БРИКС и главные итоги саммита в ЮАР

Трехдневный саммит БРИКС в ЮАР завершает свою работу. Фото: REUTERS

В четверг в ЮАР закончил свою работу трехдневный саммит БРИКС. Многие эксперты еще до его начала уверяли, что нас всех ждет политико-дипломатическое событие высшей пробы. Так в итоге и получилось.

Драматургия этого саммита держала в напряжении любого, кто интересуется геополитикой, с начала и фактически до самого конца. Сюжет был мастерски закручен вокруг, по сути, двух крайне важных для будущего международных отношений вопросов: станет ли расширяться БРИКС и сколько именно государств пригласят в этот элитный клуб.

Попала ли «пятерка» в «десятку»

В первый день в кулуарах саммита много и подчеркнуто уверено говорили о том, что расширению точно быть. Даже конкретные цифры назывались. Поговаривали, что «пятерка» БРИКС разрастется до «десятки».

Решения ждали во второй день саммита после завершения переговоров лидеров БРИКС в узком и расширенном составе. Время шло, а громких заявлений никто не делал. Напряжение росло, а с ним и количество слухов. В пресс-центре саммита нашлись даже такие, кто предположил, что саммит закончится ничем.

Пандора открыла свой «ящик»

И тут новостные агентства засверкали молниями. Накалившуюся до предела обстановку попыталась разрядить глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

- Мы договорились по вопросу расширения, у нас есть документ, который мы приняли, в котором излагаются... принципы, процессы для рассмотрения стран, которые желают стать членами БРИКС, - сообщила она.

Многие из слушавших это заявление журналистов в пресс-центре саммита, однако, даже не пытались скрыть своего разочарования.

- А где заявление с названием конкретных стран? Теперь еще год будут вести переговоры о том, кто подходит под оговоренные принципы? – с досадой в голосе заметил сидевший рядом со мной журналист из Индии.

Главы МИД России и ЮАР Сергей Лавров и Наледи Пандор перед началом переговоров на саммите БРИКС. Фото: REUTERS

Интригу оживил шерпа

Но это, как позже выяснилось, была не кульминация, а лишь развитие действия. Ближе к ночи второго дня саммита оживил интригу шерпа в БРИКС от ЮАР Анил Суклал. Он сначала особо подчеркнул, что расширение должно происходить, исходя из аккуратно обдуманных позиций. А затем выдал крайне оптимистичный анонс: «Завтра с утра у них (лидеров пяти государств – прим. ред.) будет еще встреча, чтобы финализировать список стран. Потом будет пресс-конференция завтра утром, где президент Рамапоса формально объявит список стран, насчет которого пришли к согласию все члены БРИКС».

Какие страны после двухдневных переговоров стали новыми членами БРИКС?

Кто-то из знакомых с тем, что реально происходило за закрытыми дверьми переговоров лидеров, однако, не удержался. И ночью «слил» СМИ список стран, которых приняли в БРИКС. Ими оказались Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Аргентина.

И все же все ждали официального подтверждения этой информации от лидеров БРИКС. За несколько минут до начала итоговой пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила: «Результаты блестящие. «Изоляция» как американское оружие повержена навсегда».

Президенту ЮАР ничего не оставалось, как подтвердить ночную информацию. А также добавить еще одну страну – Эфиопия. Официально новая «шестерка» станет полноценным участников БРИКС с 1 июня 2024 года. Об этом говорится в принятой в четверг в Йоханнесбургской декларации.

Последуют «другие фазы»

- Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют, - пояснил Рамафоса.

И добавил, что настал момент для использования местных валют, альтернативных платежных систем. Правда, никакой конкретики, как именно это будет реализовано, он не сообщил.

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