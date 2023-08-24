Нефтяные гиганты вошли в союз Востока: Почему укрепление БРИКС – одно из важнейших событий года для России

Пятнадцатый саммит БРИКС в Йоханнесбурге закончился вторым в истории расширением организации. Фото: REUTERS

Это было ожидаемо — хотя и всё равно волнительно. Пятнадцатый саммит БРИКС в Йоханнесбурге закончился вторым в истории расширением организации. Желание вступить в международный клуб выражали порядка 23 государств — но сейчас приняты шесть: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Решение для многих стало неожиданным. Но объяснить его можно. Например, целый ряд других стран-кандидатов (Греция, Турция) так или иначе вписаны в западные форматы наподобие НАТО. А все «новенькие» — страны, ведущие самостоятельную политику. Или хотя бы претендующие на оную.

Таким образом, теперь в каждой из «незападных» частей света образуется примерно одинаковое количество членов БРИКС: два — Латинская Америка (Аргентина и Бразилия); три — Африка (Эфиопия, Египет, ЮАР); три — Ближний Восток (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран); два — Азия (КНР, Индия), а также, как главный балансир этой сложной системы, — Россия.

Альтернативный западный формат, «большая семёрка» (G7), зародился в 1970-е как «сообщество самых развитых стран» — по части и индустриальной мощи, и «уровня демократии» (что бы это ни значило). Но сейчас потуги «семёрки» управлять миром соответствуют старой русской пословице: «на рубль амбиции — на грош амуниции». Ещё до приёма новых шести членов — участники БРИКС в нынешнем году превзошли G7 по уровню ВВП. А, допустим, Индию даже на Западе называют «самой крупной по населению демократией» — то есть поучать наш блок с позиции своего «морального превосходства» у США-Европы-Японии не получится.

А теперь, с большим расширением БРИКС, перевес неамериканской (и, шире, — нелиберальной) модели развития становится подавляющим. Если США и их сателлиты не разожгут где-нибудь большую войну — то в интервале 10 лет их господство тихо закончится, как треть века назад назад тихо закончились СЭВ и Варшавский договор — военно-политические объединения социалистических стран под эгидой СССР. Не потому, что один из двух блоков проиграл на поле боя, а потому, что он не выдержал противостояния с более экономически эффективной моделью.

Просто сейчас мы поменялись местами: «страны свободного мира» — это БРИКС, а «семёрка» и подобные проамериканские форматы — это тоталитарные режимы, пафосно именующие себя «демократиями» (впрочем, и в бывшей ГДР имелись как слово «демократическая» в названии, так и многопартийность; декларировать вообще можно что угодно, другой вопрос — суть).

И всё-таки — со «вторым расширением БРИКС» остались вопросы. При всём уважении, ОАЭ и Саудовскую Аравию не отнесёшь к гигантам ни по демографическим возможностям, ни по индустриальной мощи. Но одна «сверхспособность» у них есть. Это финансовые ресурсы и, самое главное, умение таковыми управлять — недаром на Аравийском полуострове в чистом поле (вернее — в жаркой пустыне) вырастают небоскрёбы новых международных финцентров.

Так вот. Мало кто знает, что у БРИКС есть свой наднациональный финансовый орган — этакий наш ответ МВФ. Называется «Новый банк развития» (NDB, New Development Bank). Формируется из взносов стран-участниц, финансирует стратегические проекты внутри БРИКС, а также по довольно сложной схеме взаимодействует с континентальными банками, помогающими развивающимся странам — наподобие Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Есть подобные финансовые институты и в Африке.

То есть отныне малые страны могут не идти на поклон к МВФ, который увязывает кредиты с политическими требованиями: «больше либерализма, меньше государственного вмешательства в экономику» (результаты обычно печальны — вспомним Россию времён 1990-х).

Но теперь появляется альтернатива — Банк БРИКС (и подобные незападные учреждения). Той же Африке хронически нужны инвестиции, вложения в инфраструктуру, и Банк БРИКС, где есть «голосующий пакет» крупнейших африканских экономик — надёжная гарантия, что деньги будут выделять именно на дело, а не как «политические займы».

Но и у Банка БРИКС в нынешнем виде ресурсы небеспредельны. И тут финансовая подушка от новых членов, аравийских стран, очень бы пригодились. Им это тоже выгодно — ведь гарантом сохранности инвестиций, которые разместят с помощью этого механизма ОАЭ и Саудовская Аравия, будут все остальные великие державы из числа пайщиков Банка БРИКС.

Впрочем, это ещё — дело будущего. Как и следующий, 16-й, слёт БРИКС, который ожидается в августе 2024 года в Казани. Учитывая, что членство новых шести участников официально стартует 1 июня 2024 — можно предположить, что казанский саммит пройдёт уже в новом, расширенном качестве.

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