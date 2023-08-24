Цементное правило: Спорт – производству не помеха

На Спартакиаде собрались 580 спортсменов и болельщиков с большинства предприятий ЦЕМРОСа

С Еленой Должиковой мне довелось познакомиться на стадионе «Гераклион» в Тушино. В тот солнечный день здесь проходила Спартакиада от компании ЦЕМРОС, куда меня занесло совершенно случайно. Ездила по делам и решила заглянуть на спортплощадку, где звучала бодрая музыка.

Целую минуту Лена стояла в планке так легко и свободно, словно родилась в этом положении. Соперницы от нее не отставали, потому за борьбой сильной воли и натренированных мышц следить было очень интересно. Потом была гребля на тренажерах, прыжки на тумбах, отжимания. Все упражнения с перерывом с 30 секунд.

- Это соревнования по кроссфиту, - рассказали мне знающие люди. Здесь главное – выносливость и скорость. По этим параметрам Елена Должикова превзошла всех и стала победителем в своей номинации. Восхищенная упорством женщины я решила с ней познакомиться.

- Никогда профессионально спортом я не занималась, - сказал мне 37-летняя Елена. - У нас на предприятии есть спортзал и мы с коллегами вместо обеда ходим заниматься. Тренировки, разные упражнения. Словом, все то, что не позволят застояться мышцам при нашей сидячей работе.

Елена трудится бухгалтером на заводе «Осколцемент». В Спартакиаде участвовала впервые. За нее и еще трех сотрудников предприятия болели главный бухгалтер Наталья Игоревна, директор по персоналу Елена Владимировна.

Со стороны в кроссфите ничего сложного нет. Я даже решила попробовать себя в планке. 15 секунд – так себе результат. Надо бы подкинуть идею начальству, чтобы обязали журналистов вместо обеда в спортзал ходить.

В Спартакиаде участвовало 18 команд предприятий ЦЕМРОСа

ПРАЗДНИК СПОРТА

В Москву для участия в Спартакиаде приехали участники с большинства заводов холдинга. Соревновались в пяти видах спорта, выигрывали призы и устанавливали рекорды по шести направлениям: кроссфит, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, эстафета.

Сотрудник Сенгилеевского цементного завода в Ульяновской области Денис Лапицкий, занявший 3 место в настольном теннисе, особо отметил атмосферу мероприятий.

- Дружелюбная, праздничная, - перечислил он. – Это не спартакиада, а целая олимпиада. Не ожидали увидеть такой масштаб и радушие.

Спартакиада – это, действительно, праздник, который дает возможность поболеть за своих коллег и ощутить великую объединяющую силу спорта.

На открытии генеральный директор ЦЕМРОСа Вячеслав Шматов приветствовал спортсменов, представителей всех производственных площадок и группы управления. А в их лице - весь 10-тысячный коллектив компании. Он попросил участников спартакиады по возвращении в свои коллективы передать горячий привет тем людям, которые сегодня стоят у печей, производя самый лучший в этой стране цемент.

- Они, как и я, переживают за вас, за то, как вы представляете спортивную честь своих коллективов, - признался Вячеслав Вячеславович. - Надеюсь, что традиция, которая зарождается сейчас, никогда больше не угаснет. Поскольку современный человек должен видеть себя не только в тиктоке или айфоне, но и заниматься спортом, развивать культуру. И мы должны передать всю свою любовь к спорту детям и внукам – чтобы вся нация у нас была крепкая, сильная и успешная.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

200 человек стали гостями Спартакиады ЦЕМРОСа. 380 спортсменов и 18 команд приняли участие в спортивных состязаниях.

СКОРОСТЬ И ТАКТИКА

Пинг-понг – одна из любимых игр сотрудников цементной отрасли. Поэтому желающих поучаствовать было немало. Бронзовый призер 41-летний Денис Лапицкий начал заниматься этим видом спорта лет 5 назад. Играл для себя, а потом занял второе место на внутризаводских соревнованиях. На общей Спартакиаде тоже решил выступить, для этого долго и упорно тренировался. В борьбе за второе место ему чуть-чуть не хватило скорости и тактики, чтобы успеть отразить удар соперника. Но Денис доволен результатом и уже намерен приложить все усилия, чтобы принять участие в следующей Спартакиаде.

Соревнования прошли по действующим правилам Международной Федерации настольного тенниса ITTF по системе групповых этапов и плей-офф. Лучшей оказалась сборная «Осколцемента» и «Промпроекта»: первоклассную игру у сетки показали Михаил Комаров, главный эколог и Елена Чемоданова, специалист по организации отгрузки. Серебро у «Ачинского Цемента», здесь достойно сражались Алла Гутая, аспираторщик 3 разряда цеха помола и Юрий Тимофеев, машинист (обжигальщик) вращающихся печей 4 разряда цеха обжига.

КРОССФИТ

Не менее зрелищным был кроссфит. 7 этапов испытаний. Спортсменам нужно было катать 80-ти килограммовые шины на скорость, подтягиваться на турнике, держа ноги под углом 90 градусов, стоять в планке, грести на тренажере, поднимать штангу и удерживать ее определенное время и т.д. Самыми стойкими в кроссфите оказалась команда «Осколцемента» и «Промпроекта»: моя новая знакомая ведущий бухгалтер Елена Должикова, ведущий специалист по планированию ремонтов СПР Дмитрий Ретунский, старший специалист ДЗР Дмитрий Федосеенко и специалист по делопроизводству Александра Юдина.

- Такие мероприятия необходимы, - сказала мне Елена Должикова. - Это возможность познать себя. Когда занимаешься в спортзале, то рассчитываешь свои силы, делая перерывы на отдых. А на Спартакиаде выкладываешься по полной программе, никаких поблажек.

БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Соревнования по легкой атлетике начались со стометровки. Самым быстрым у мужчин оказался Александр Прокошин, машинист крана железнодорожного цеха Мальцовского портландцемента. У женщин самой быстрее всех дистанцию преодолела Арина Талдыкина, инженер-проектировщик из команды «Осколцемента» и «Промпроекта».

Слесарь подвижного состава предприятия «Катавский цемент» Александр Сташенко занял второе место.

- Двух секунд до полной победы не хватило, - говорит Александр. – В следующем году буду бороться за первое место. Спортом занимаюсь сам для себя. Регулярно бегаю.

Затем был забег на 800 метров. Дистанция сложная, покоряется только опытным бегунам. Победителем стал Данил Чибисов, инженер I категории из «Осколцемента». Среди женщин лучшей стала Наталья Полякова, специалист по организации отгрузки из Мальцовского портландцемента.

В общекомандном зачете Спартакиады первое место завоевали спортсмены Мальцовского портландцемента (Брянская область)

ЧТО ЕЩЕ?

- В волейболе лучшей стала команда Мальцовского портландцемента во главе с руководителем Сергеем Морозовым.

- В лидеры по мини-футболу вышли футболисты Серебрянского цементного завода из Рязанской области.

- В смешанной эстафете 4х100 метров победила команда «Осколцемента» и «Промпроекта».

- Первое место в командном зачете по совокупности всех дисциплин досталось Мальцовскому портландцементу. Победителям достался главный кубок Спартакиады.

И НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ…

В последнее время очень популярным в корпоративных кругах становится слово «тимбилдинг». В переводе с английского – командная работа. Спартакиада – из этой же категории, вот только не хочется в данном случае пользоваться иностранным сленгом. Все-таки спорт – история не только про тело, но и про личностный рост. Тренировки дают выносливость, которая помогает добиваться результатов в работе.

Судя по оформлению стадиона, царящей там атмосфере, сценарию спортивного праздника ЦЕМРОС вложила немало средств. Думаю, они исчисляются миллионами. Здесь все было продумано до мелочей – брендирование, шумовые спецэффекты, форма для участников, флаги и т.д. Все выполнено в едином стиле, создающем впечатление, что на стадионе собралась гигантская семья.

Скептики скажут – ныне не лучший период для таких праздников. Вот как раз для подобных событий – сейчас самое время. Время объединять людей, поддерживать, вдохновлять, мотивировать на дальнейшие рекорды. В компании это отлично понимают: чем больше мотивации, тем выше бизнес-показатели. Налицо прямая связь спорта и экономики. Стало быть, трата денег на хорошее настроение, единение и мотивацию сотрудников – правильная инвестиция в будущее компании.

В ЦЕМРОСе уверены, Спартакиада станет традицией и следующем году может собрать еще больше участников, которые, безусловно, скажут «спасибо» за настоящий праздник спорта.