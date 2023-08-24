Необъяснимый гул глубин, лунная вода и мифы о базе пришельцев: Человечество запустило робота в самую аномальную зону Луны

Миссия индийской лунной станции рассчитана на две недели. Фото: REUTERS

Индия стала первой страной, которая прилунила аппарат на Южном полюсе нашего ночного светила. Миссия рассчитана лишь на две недели (лунный день), хотя кто знает, может, проработает и подольше. В такой стремительности и плюсы: уж очень не терпится узнать, что обнаружит ровер. Быстрее закончат – быстрее сообщат. КП напоминает, что такого особенного на Южном полюсе, и рассказывает, каких результатов можно ожидать.

ЗОНА АНОМАЛИЙ

Астрономы знают четыре основные аномальные зоны луны: кратер Аристарх (самый яркий), кратеры Тихо и Платон, но в лидерах, безусловно, Южный полюс.

Что такое аномальная зона и что такое вообще – лунная аномалия?

У Луны нет заметной атмосферы, значит, нет ветров, туманов, дождей и вообще погоды. И казалось бы, отчего там чему-то меняться? Только если метеорит ударит. Тем не менее, астрономы с XVII века фиксируют разные необычные вещи, и, хотя гипотез много, в целом мы не понимаем причин. Именно у Южного полюса – суперконцентрация странностей. Например:

- иногда южный (нижний) рог Луны выглядит словно затуманенным;

- или, напротив, он смотрится резким, но как бы продляется на темную сторону. Подобное наблюдается на Венере, но там это вызвано атмосферой, которой на Луне вроде как нет;

- частенько кто-то словно светит оттуда на нас солнечным зайчиком. Яркая точка, горит, и пропадает;

- обычно монотонно-серая, Луна вдруг окрашивается в красноватые и зеленоватые тона;

- очень редко там словно что-то летает. Неопытные часто ошибаются, видя птиц или жуков на фоне диска, но несколько надежных наблюдений говорят, что черные, в виде квадрата или ромба, объекты в самом деле могут вылетать из Луны и влетать в нее. И вроде как кучкуются они возле Южного полюса.

Этим феноменам посвящено огромное количество научных статей. Ведь непонятные явления могут угрожать будущим космонавтам. Пока основная гипотеза в том, что на Луне продолжается вулканизм. Это очень странный вывод, ведь Луна невелика и наверняка давно остыла. Возможно, ее своим притяжением (приливами) прогревает Земля. Эта гипотеза не объясняет полетов чего-то над Луной, но такие вещи в серьезных статьях и не рассматриваются: слишком мало наблюдательных фактов. А в несерьезных творится цирк с конями: под Южным полюсом – база пришельцев, именно оттуда на Землю прилетают тарелки.

За успех миссии "Чандраян 3" молилась чуть ли не вся Индия. Фото: REUTERS

ТЕМНАЯ ВОДА

Неожиданно именно на Южном полюсе обнаружили крупнейшую гравитационную аномалию, а также воду. С водой все немного странно.

Следы лунной воды впервые нашлись в пробах с Луны-24 (1976 год; она садилась в другом месте, не на полюсе). Но тогда данные не опубликовали, почему – непонятно. Затем воду разыскали вновь – с орбитального спутника, по косвенным признакам. Тут же соорудили теорию: дескать, на Южном полюсе есть места, куда никогда не заглядывает Солнце. Вода или осталась от бурного геологического прошлого Луны, или создана солнечным ветром в ходе ядерных реакций. Но везде солнечный же ветер ее и выбивает из грунта, а в глубоких кратерах – накопилась.

Есть оценки, что ее немало: одно очень большое земное озеро. Но в какой она форме? Лед? Или химически связана так, что ее еще надо постараться извлечь? Если вы думаете, что она там просто плещется – конечно, нет. Если честно, пока все это шито белыми нитками. Но НАСА уже истерит, что китайцы будут первыми на Южном полюсе и присвоят лунную воду себе. А она принадлежит всему человечеству.

Если Индия найдет лунную воду, это может поменять геополитический расклад. Битва за этот странный ресурс вполне в состоянии стать главным конфликтом XXI века.

Теперь вы понимаете, как интригует посадка индийского зонда: человек наконец добрался туда и сам все увидит.

МИНИМАЛЬНО И ОПТИМАЛЬНО

Чандраян-3 напоминает туриста, который взял в долгий путь только самое необходимое. Собственно, это шесть приборов, но некоторые могут дать только косвенные данные, а вот от других можно ждать настоящих прорывов.

Самые важные – это лазер на борту ровера, сейсмограф на посадочном модуле, и там же – детектор плазмы.

Главная задача – узнать состав грунта и найти воду. Казалось бы, лучше всего доставить грунт на Землю, но это сложно, а еще – не дает никаких гарантий. Американцы умудрились загрязнить все свои килограммы грунта. Наши, найдя воду в пробах Луны-24, доставленных на Землю, тоже, видимо, усомнились. Чистый эксперимент – на месте.

На ровере – лазер. Его направят на грунт. От его излучения грунт испарится. Прибор уловит испарения и поймет химический состав.

На посадочном модуле – сейсмограф. Очень важно понять, что в глубине Луны. Пока мы знаем, что она как барабан, чуть ударишь, долго гудит. Вроде так быть не должно. Ударить есть кому: метеориты падают постоянно. Сейсмографу остается следить за звуком. Если под Южным полюсом есть база НЛО, мы об этом наконец узнаем – наверное, должны быть какие-то пустоты в глубине. Также поймем природу гравитационной аномалии.

Наконец, на посадочном же модуле – детектор плазмы, простой и надежный. Это одна из первых попыток понять «атмосферу» Луны. Правда ли, что она периодически есть? Верно ли, что там бывают пылевые бури? Среда вокруг ровера – это, собственно, плазма (солнечный ветер), растворенная в вакууме, поэтому выбрали такой детектор.

Итак, три прибора могут дать ответы на жгучие загадки, если повезет.

Индийская автоматическая межпланетная станция "Чандраян 3". Фото: ru.wikipedia.org

Три остальных вспомогательные. Бур углубится лишь на 10 см и измерит только теплопроводность. Это скорее тренировка процесса бурения. На Луне-25 был агрегат посерьезней. Особая камера попробует осветить грунт рентгеновскими лучами, а уголковые отражатели помогут точнее прицелиться следующим миссиям.

Очень жаль, что Луна-25 разбилась. Более оснащенная, да в связке с индийским аппаратом… Данные были бы куда богаче. Но – у космоса свои законы.

Поинтереснее состав оборудования и у китайской миссии, которая вдали от глаз изучает обратную сторону. Но информации о научных результатах пока мало. Зато полно слухов: якобы китайцы нашли минерал, который суть источник бесконечной энергии, и скрывают это.

Китайцы же забросили на обратную сторону приемник очень длинных радиоволн. Такие волны излучает атмосфера Земли, и дальше Земли они не идут. Тогда зачем – там? А мы вообще не знаем, что творится в этом диапазоне. Излучение других планет? Галактик? Вибрация самого пространства-времени? К сожалению, данные этого прибора опубликованы тоже очень скупо.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Когда пишутся эти строки, ровер отделился от посадочного модуля и покатился по грунту. Судя по фотографиям, грунт там ровный, но какой-то странный. Словно пыль после сильного дождя. Может, это в самом деле лед? Может, там все действительно нашпиговано водой?

Неприятности еще могут быть. В любой момент может что-то произойти. Мы привыкли, что по Марсу роверы рассекают годами. Но Марс – уже хорошо отработанный объект. Сколько там всего разбивалось, прежде чем накопили опыт. На Луне люди вновь «учатся ходить».

Тем не менее, мы уже точно получим хоть какие-то данные с полного тайн Южного полюса Луны. Что дальше, зависит от этих результатов.

Отрицательный результат ничего не докажет (не там сели, неглубоко бурили), но страсти охладит. Встанет вопрос, не накрутили ли мы сами себя «тайнами Южного полюса».

Положительный итог – вода, следы атмосферы – конечно, подстегнет лунную гонку. Ее лидерами называют китайцев. США считают лидерами себя, но по факту первыми на полюс сели не они. Отработанной технологии полетов у них нет. НАСА погружен в административные разборки и страдает от нехватки денег, а Илона Маска мотает между беспилотным автомобилем, социальными сетями, поединками на кулачках с такими же миллиардерами и продажей лежанок для котиков (да, это его новый бизнес). Маск уважает Королева, и мы Маска тоже уважаем. Но Маск не похож на Королева, нет стержня.

Россию западные СМИ поспешили выписать из гонки, а зря. Глава Роскосмоса Юрий Борисов четко сказал: Луна-26 не заставит себя ждать. Нас никогда не останавливали неудачи.

Человек на Луне и в особенности на Южном полюсе – это прорыв, это ресурсы, это геополитика, это плацдарм для покорения дальнего космоса, наконец. Очень хочется написать: неважно, какая страна будет первой. Люди будут сотрудничать на Южном полюсе Луны так, как дружат на Южном полюсе Земли, в Антарктиде. Давайте в это и верить.