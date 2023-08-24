Михаил Кержаков поздравил победительницу акции «Звездная доставка» от «Пятёрочки»

23 августа торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги совместной акции с ФК «Зенит» «Звёздная доставка». Мероприятие проходило на тренировочной базе футбольного клуба, где именитый вратарь лично вручил победительнице Екатерине Кургузовой из Санкт-Петербурга шоппер продуктов и памятные сувениры клуба. Для Екатерины была организована экскурсия по спортивному комплексу, а также возможность понаблюдать за тренировкой главной команды сине-бело-голубых.

После встречи с футболистом и всей командой победительница поделилась своими эмоциями.

«Я давно болею за «Зенит», — рассказала Екатерина Кургузова. — Не раз бывала на матчах команды, но даже и не мечтала посетить тренировочную базу клуба, пообщаться и сфотографироваться с одним из моих любимых игроков. Благодаря победе в акции «Пятёрочки» всё это стало возможным. Я не могла поверить в свою удачу до самой встречи с Михаилом».

«Спорт и здоровое питание тесно связаны между собой. «Зенит» — один из лучших футбольных клубов в стране, а «Пятёрочка Доставка» всегда быстро может привезти вкусные, полезные и главное доступные продукты. Поэтому компании объединили усилия, чтобы вместе помогать жителям нашего города вести правильный образ жизни», — поделился впечатлениями Михаил Кержаков.

«Сотрудничество с ФК «Зенит» для нас не случайно, — отмечает директор по электронной коммерции торговой сети Алексей Жук. — Этот клуб является одним из признанных символов Санкт-Петербурга — родного для нашей компании города. Кроме того, именно вместе с «Пятёрочкой» футболисты «Зенита» завоевали свой пятый чемпионский титул и получили вторую звезду».

Акция «Звёздная доставка» проводилась с 6 июня по 21 июля 2023 года, в ней могли принять участие все пользователи сервиса «Пятёрочка Доставка», проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Главным призом акции было получение доставки от вратаря футбольного клуба «Зенит» Михаила Кержакова. Было разыграно более 180 000 призов от ФК «Зенит» и сервиса «Пятёрочка Доставка», а также промокоды от сервиса «Пакет».

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