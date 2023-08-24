Если вы пропустите одно сообщение, ваши биометрические данные могут передать государству

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И опять нас пугают. Страшным для многих, не очень сведущих «в этих интернетах» граждан, словом «биометрия». А точнее тем, что государство самовольно начнет эти самые биометрические данные собирать и использовать — если в самые ближайшие дни не добежать до МФЦ с заявлением об отказе. А там… В общем, эти данные обязательно украдут и на ваше имя наберут кучу кредитов.

«Если до 31 августа не написать отказ от предоставления биометрических данных, то с 1 сентября Вы автоматически в базе, т.к. Ваши данные без Вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а так же при звонке из Ростелеком запишут голос… Пока нам дали право на отказ, но срок на отказ маленький и многие просто не знают о существовании этого закона», - такие сообщения в последние дни появились во многих соцсетях.

Вам страшно? Нам тоже. И мы попытались разобраться, о чем вообще идет речь.

НАДО ЛИ СРОЧНО БЕЖАТЬ В МФЦ

Начнем с главного: ни в одном из законов и постановлений правительства дата 1 сентября, как время «Ч», после которого что-то случится и отказ от предоставления биометрических данных уже не примут, не фигурирует. В том числе и в законе, на который ссылаются авторы страшилок в соцсетях - 572-ФЗ от 29.12.2022 об идентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Там только о том, что с 1 июня 2023 года такой отказ можно оформить, обратившись в МФЦ (потребуется паспорт и СНИЛС). Детали расписаны в постановлении правительства от 27 марта 2023 года, где тоже никаких временных ограничений для отказов не предусмотрено.

С 2024 года возможности расширятся — управлять своими биометрическими персональными данными можно будет через личный кабинет на портале Госуслуг. То есть там можно будет проверить, содержатся ли ваши данные в Единой биометрической системе (что это такое, поговорим чуть ниже) и при желании потребовать все это удалить и нигде не использовать, не вставая со стула. В некоторых случаях это можно и сейчас — если вы видите в своем личном кабинете раздел «Биометрия».

С 2024 года управлять своими биометрическими персональными данными можно будет через личный кабинет на портале Госуслуг. Фото: Shutterstock

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВООБЩЕ ШУМ ВОКРУГ БИОМЕТРИИ

С 1 июня по 30 сентября 2023 года все организации, которые зачем-нибудь собирали биометрические данные граждан, обязаны эти данные передать в Единую биометрическую систему (ЕБС). Далее они храниться будут только там, и все операции с такого рода данными будут проводиться через эту платформу.

Предполагается, что так биометрические персональные данные будут лучше защищены — мол, у государства для этого больше возможностей, чем у отдельных коммерческих структур. Это и вызвало шум — вплоть до паники. Некоторые граждане саму такую передачу истолковали как использование биометрических данных «без спросу».

Как это «без спросу» выглядит на деле? За 30 дней до того, как, допустим, банк будет передавать ваши биометрические данные в ЕБС, он обязан прислать вам об этом уведомление. На практике они приходят как обычные уведомления от банка, тем же путем: у кого-то это push-уведомления, у кого-то SMS или письмо на электронную почту. Скажем, Сбер начал такое информирование с конца июня.

Если клиент в течение 30 дней никак на уведомление не отреагировал, его данные автоматически «уедут» в ЕБС.

При этом никакими документами не отменялись действующие правила сбора и обработки персональных данных граждан. То есть в ЕБС могут быть переданы только те данные, на сбор с вас которых вы когда-то дали свое письменное согласие (как сейчас сдается биометрия — см. в «Справке «КП»). «Тайно» использовать камеру банкомата или запись голоса по телефону — такие способы сбора биометрии и после 1 сентября действующими законами не предусмотрены (если речь не идет о каких-нибудь мероприятиях типа поимки террористов).

А ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО

Сейчас некоторые крупные банки в содружестве с торговыми сетями активно продвигают новые возможности оплаты товаров. Например, широко рекламируемая «оплата по улыбке». Это характерный пример использования биометрических данных. На кассе в магазине вам надо просто посмотреть в камеру, оснащенную системой распознавания лиц, - и вуаля, не надо с собой таскать ни кошелек, ни кредитку, ни даже смартфон.

Государство тоже хочет именно так оказывать гражданам услуги. И вообще контролировать виртуальный прогресс. Предполагается, что подтвержденные биометрические данные, позволяющие распознавать вас по лицу и голосу, в перспективе смогут использоваться для всех тех же случаев, когда сейчас для подтверждения личности нужен паспорт.

Но в законах отдельно оговаривается, что эта перспектива — только для желающих. Боитесь сдавать свои биометрические данные — не сдавайте, отказывать на этом основании в каких-нибудь услугах запрещено.

СПРАВКА «КП»

Как можно сдать свои биометрические данные

Прямо сейчас существуют две основные возможности.

1.Подтвержденные биометрические данные

Они считаются более «весомыми» и защищенными. Вот именно они годятся, например, для того, чтобы дистанционно брать кредит в банке.

Сдать их можно только при личном визите в организацию, которая является партнером ЕБС (в основном это банки — перечень здесь). Там вы официально - и подтвердив свое согласие на все эти манипуляции - посмотрите в камеру и скажете несколько фраз. Записи данных будут переданы в ЕБС.

2.Стандартные биометрические данные

Могут использоваться для каких-то простых случаев. Например, для прохода в метро «по фейсу».

Сдать можно, установив на смартфон приложение «Госуслуги Биометрия». Понадобятся учетная запись на Госуслугах (через нее заходите в приложение) и загранпаспорт нового образца. Нужно отсканировать загранпаспорт, сделать селфи и наговорить несколько фраз.