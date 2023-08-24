Врачи тайно стерилизуют женщин во время родов: Вскрылась страшная правда о преступлениях медиков

Сейчас женщины требуют наложить на врачей и больницу штрафы и надеются получить компенсации Фото: Shutterstock

Судья в канадской провинции Квебек дал добро на рассмотрение коллективного иска о принудительной стерилизации женщин из числа коренных народов, пишет издание The Guardian.

Две женщины из индейского племени атикамек, известные только под своими инициалами как UT и MX, подали иск против трех врачей, которых они обвиняют в проведении или принуждении женщин к стерилизации в одном из маленьких провинциальном городке на севере Квебека.

В иске также фигурируют муниципальное медицинское агентство и больница. Женщины обвиняют организации в систематическом предвзятом отношении к пациенткам из племени атикамек, что, по мнению истцов, позволило врачам проводить операции по стерилизации без получения предварительного согласия. Сейчас женщины требуют наложить на врачей и больницу штрафы и надеются получить компенсации.

Согласно материалам дела, когда UT и MX рожали в местной больнице в пять раз, и во время последних родов им были перевязаны фаллопиевы трубы, что в обоих случаях было сделано путем кесарева сечения.

UT утверждает, что не давала согласия на эту процедуру и даже не была проинформирована о том, что подверглась такой операции.

MX заявила, что во время родов ее принуждали разрешить перевязку труб, и при этом она «не давала своего свободного и осознанного согласия».

Судья, рассматривающий это дело, согласился с доводами индианок. Он указал в своем решении, что «стерилизация женщины без ее свободного и осознанного согласия представляет собой гражданскую ошибку, этический проступок, уголовное преступление и нарушение квебекской Хартии прав и свобод человека».

В результате судья постановил, что все женщины племени атикамек, подвергшиеся насильственной стерилизации в Квебеке с 1980 года, могут быть включены в иск, а значит получить компенсацию. Кроме того, от имени пострадавших женщин могут участвовать в иске их партнеры, опекуны, дети, внуки и другие законные наследники.

Канада имеет долгую историю насильственной стерилизации коренного населения. Карен Стоут, ведущий местный эксперт по этому вопросу, заявила: «Принудительная стерилизация женщин из числа коренного населения связана с более широким контекстом колониализма. Это одна из многих форм насилия, совершаемого над женщинами из числа коренного населения Канады».

Стоут выявила сотни случаев принудительной или насильственной стерилизации, в том числе и за последние несколько лет.

История принудительной стерилизации индейцев в Канаде началась уже довольно давно и касалась не только атикамек. Например, в 2018 году во время расследования подобных преступлений выяснилось, что врачи отказывались выпускать женщин коренного населения из роддомов или отдавать им новорожденных детей без подписания согласия на стерилизацию. Тогда иск в отношении медиков подали 60 индианок из провинции Саскачеван.

Если заглянуть в историю глубже, в 1928 году в провинции Альберта был принят Закон о сексуальной стерилизации и был создан Совет по евгенике, который занимался политикой по стерилизации «неполноценных» граждан. Причем внесен он был с комментариями минздрава о том, что налогоплательщики несут слишком большие расходы из-за мигрантов и душевно больных людей.

Для стерилизации необходимо было получить согласие одобрение Совета по евгенике и согласие пациента, правда в случае признания недееспособности разрешение мог дать супруг или опекун. В 1937 году в закон внесли поправки, ведь в то время считалось, что стерилизация проводится для блага всего человечества (и его генофонда), поэтому и согласия пациента не требуется. За время действия закона с 1928 по 1972 год в провинции Альберта было стерелизовано 2832 человека.