Казачья разведывательно-штурмовая бригада «Сибирь» создана в зоне СВО

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В казачьем Добровольческом штурмовом корпусе, в составе которого уже есть бригады «Дон», «Терек» и «Днепр» - запланированное прибавление. В корпус вошла казачья разведывательно-штурмовая бригада «Сибирь».

Новая бригада укомплектована на базе одноименного героического отряда «Сибирь», казаки которого в мае месяце несколько дней удерживали 1,5 тысячи боевиков у села Ягодное, что рядом с Артемовском.

Тогда боевики ВСУ пытались прорваться на помощь разрозненным вооруженным формированиям, которых добивали в Артемовске «вагнеровцы» при поддержке артиллерии и авиации Минобороны России. Казаки не только дали врагу перебросить подкрепление в Артемовск, но и когда к ним подошла подмога, выбила резервы врага с укрепленных позиций.

«После героических действия отряда «Сибирь», который стал известен по всему миру, поток людей, увидевших, что сибиряки – это люди, из которых гвозди можно делать, несгибаемые настоящие мужчины, и изъявили желание присоединиться именно к этому подразделению, увеличивается кратно», – рассказал замкомандира Добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.

Сегодня в бригады казачьего корпуса входят подразделения, которые носят имена притоков «Дона», «Терека» и «Днепра». Если это бригада «Дон», то в ней есть подразделения, которые называются в честь известных казакам притоков Дона: «Аксай», «Маныч», «Хопер», «Елань», «Бузулук».

Соответственно, пополнятся отряды будут казаками с берегов этих водных артерий России.

Дьяконов отметил, что сейчас казачьи подразделения корпуса находятся как в Луганской и Донецкой Народных Республиках, так и на позициях на линии боевого соприкосновения.

Казачьи подразделения не испытывают нехватки в личном составе или оружии. А все вопросы решаются оперативно как внутри сплоченной казачьей общины, так и по оперативной связи с командованием Минобороны России.