Когда красота становится профессией

Национальный проект “Содействие занятости” поможет вам сделать эту мечту реальностью и стать косметологом совершенно бесплатно.

Содействие красоте

Проект “Содействие занятости” реализуется в России уже несколько лет. Его задача - помочь гражданам получить новую, востребованную профессию, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке труда.

В этом году список профессий пополнился еще одной - Эстетическая косметология.

Обучение профессии проходит на базе ведущего в стране профильного института - Дом Русской Косметики. При этом медицинское образование для такого обучения иметь не обязательно.

– Дому Русской Косметики - 34 года. И мы постоянно сталкиваемся с феноменом, когда к нам приходят взрослые люди, иногда даже пенсионеры, с одной целью – научиться тому, о чем они мечтали с юности, – рассказывает проректор института и международный эксперт WorldSkills Россия Анна Сикорская, – Эти люди думают, как себя реализовать, заботятся о том, чтобы активно жить. Недавно к нам на обучение пришла 56-летняя женщина, но она сомневалась, будут ли кому-нибудь нужны ее знания. Однако после обучения она получила столько предложений от работодателей, что согласилась только на шестое!

По словам Анны Сикорской, когда начался набор на обучение в рамках гос. проекта, она и ее коллеги волновались: а вдруг придут люди без мотивации? Ведь то, что досталось бесплатно, люди часто не ценят. Но тревоги оказались беспочвенными. Практически никто из студентов-бесплатников не бросает учебу – такие случаи единичны. Наоборот, с первого занятия все получают удовольствие и понимают, что это дело им пригодится в том или ином качестве.

– Мы наблюдаем, как люди расцветают, раскрываются и становятся счастливыми в своей новой профессии, в новом качестве, – поделилась наблюдениями Анна Сикорская.

Обучение новой профессии занимает от 1 до 2,5 месяцев, в зависимости от выбранного графика, и предполагает интенсивную практику. Самое интересное, что практика проходит онлайн по видеосвязи.

– Впервые онлайн обучение косметологии мы провели во время пандемии, – говорит ректор Института Всеволод Бельченко. – Мы опасались за качество обучения - смогут ли наши студенты освоить навыки дистанционно? В итоге студенты, которые учились онлайн, показали такой же уровень знаний и, самое главное, трудоустройства, как и те, что учились очно!

Практика проходит в небольших группах, по видео - педагог обязательно подключается к каждому слушателю, чтобы посмотреть, как тот отрабатывает те или иные процедуры. Кураторы института сопровождают студентов и помогают им оборудовать рабочее место и решить все технические вопросы, чтобы получить от обучения максимум пользы.

На занятиях теория плотно переплетается с практикой. В ходе обучения все студенты регулярно сдают экзамены - они должны показать все то, чему учились. Это и массаж, и очищение кожи, и аппаратный уход за кожей, и наложение масок, и окраска бровей и ресниц.

Подробнее о бесплатном обучении косметологии можно узнать в приемной комиссии Института - оставьте заявку по ссылке.

Деньги против морщин

Выпускники программы востребованы на рынке труда. По данным Института Дом Русской Косметики по специальности работает более 75% его выпускников, а для выпускников госпрограммы этот показатель еще выше - 97%.

И это не удивительно - ведь эстетическая косметология, пожалуй, одна из самых денежных женских профессий. Средняя зарплата косметолога по данным сервиса ГородРабот составляет 72 530 р., при этом число открытых вакансий превышает 10 000!

– Большой плюс эстетической косметологии - возможность работать на себя, – говорит ректор Дома Русской Косметики Всеволод Бельченко. – Эта профессия предполагает большую гибкость: легко подстроить график приема, например, под график обучения ребенка, отпуска супруга или просто под свои потребности, работать ровно столько, сколько вы можете, а не по жесткому графику.

– Я арендую место в салоне красоты и работаю сама на себя, – говорит выпускница Института Эльвира Степаненко. – Мой доход существенно повысился, я сама планирую время работы и отдыха. Работа приносит мне удовольствие, я очень благодарна педагогам Института за то, что они тщательно и скурпулезно нас обучали, благодарна за подаренную мне новую специальность!

Многие косметологи регистрируются в качестве самозанятых специалистов, ведут прием на дому или открывают свои кабинеты красоты, отмечает эксперт WorldSkills Анна Сикорская. Выпускники госпрограммы не исключение.

– Я “прокачала” свои навыки по косметологии и, благодаря обучению в Институте, открыла свою студию. Я очень рада, что у меня появилось свое дело, – говорит выпускница Института Елена Кузнецова. Она решилась освоить новую профессию в 57 лет, уже будучи на пенсии.

Программа бесплатного обучения пользуется большим спросом: Институт планирует в этом году обучить в рамках нац проекта 470 человек, на момент написания статьи половина этих мест уже была занята, при том что обучение только началось.

Как построить свою карьеру после бесплатного обучения косметологии вы можете узнать у в центре карьеры Института - оставьте заявку по ссылке.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

• Относиться к одной из категорий граждан:

Граждане в возрасте 50 лет и старше;

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

Неработающие женщины с детьми дошкольного возраста (от 0 до 7 лет);

Безработные, зарегистрированные в службе занятости;

Работники, находящиеся под риском увольнения;

Молодежь в возрасте до 35 лет включительно

• Иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, с ее помощью записаться на обучение в Институте

• Получить одобрение от центра занятости населения

Хотите узнать, можете ли именно вы пройти обучение бесплатно?

Оставьте заявку в приемной комиссии Института.

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