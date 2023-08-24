Слава и Успенская планируют дать благотворительный концерт в поддержку пострадавших от рук Хайдарова

Певица Слава Фото: Евгения ГУСЕВА

Сайт KP.RU уже писал, что в Москве прошла пресс-конференция «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?». Спикерами стали адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина, адвокат Людмила Айвар и президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель. Эксперты попытались разобраться, какие меры можно и нужно предпринять, чтобы уменьшить количество жертв, пострадавших от рук недобросовестных пластических хирургов и косметологов. Скандал с Тимуром Хайдаровым стал триггером, который заставил задуматься, что на самом деле происходит в бьюти-индустрии.

Участники пресс-конференции уверены, что звезды так же могут повлиять на ситуацию. Далеко ходить не надо! Хороший пример — певица Слава, которая месяц назад заявила, что не довольна результатом пластики груди. Рассказав правду, звезда буквально открыла ящик Пандоры. К ней присоединилась Любовь Успенская, а затем подтянулись и обычные люди, которые просто боялись говорить о проблемах, так как у Тимура Хайдарова большие связи. На сегодняшний день, помимо знаменитостей, 72 человека заявили о том, что пострадали от действий звездного хирурга. По словам женщин, заявление Славы придало им уверенности. Отметим также, что Анастасия Сланевская и Любовь Успенская до сих пор активно поддерживают пострадавших.

Любовь Успенская Фото: Артем КИЛЬКИН

«Любовь Успенская и Слава в настоящий момент ставят себе целью защиту прав и законных интересов обратившихся уже к ним фактически граждан, и для них это играет главную роль. При этом, певица Слава и Любовь Успенская говорили, что и сами готовы оказать материальную помощь тем, у кого тяжелые случаи, и срочно нужна операция, пока будет длиться разбирательство. Кроме того, они прогнозируют проведение благотворительного концерта, вырученные средства от которого будут переданы тем, кто в них больше нуждается, по мнению Славы и Успенской. Поэтому их роль и даже миссия является максимально благородной», — рассказала на пресс-конференции Елена Сенина.

Также известный адвокат отметила сплоченность женщин, с которыми она поддерживает связь 24 часа в сутки. Добавим, что именно Елена Сенина создала инициативную группу, в которую объединила всех пострадавших. Также Сенина регулярно проводит с ними онлайн-собрания, а также встречается лично.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

«Они приезжают из других страны, чтобы писать заявления, себя показать. Они не сдаются, сплотились — это тоже дорогого стоит.

Для них главное не материальная компенсация. Хотя принцип «наказать рублем» тоже никто не отменял. Главное — разобраться в деятельности клиник, в которых работал и работает Тимур Хайдаров, а также в его компетенции», — отметила Елена Сенина.

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В Москве прошла пресс-конференция «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?» (подробности)