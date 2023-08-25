Заряжен на успех: готовимся к новому учебному году вместе с Infinix

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Традиционные книги, тетради, учебники, пособия. Однако современную жизнь невозможно представить еще без одного незаменимого помощника как в общении, так и в учебе – смартфона! В рамках акции «Снова в школу» Infinix предлагает надежные и стильные устройства по очень привлекательной цене. Давайте разберемся, как выбрать смартфон, оптимально подходящий под цели и задачи школьников и студентов, и на что стоит обратить внимание.

Если вы студент, то без смартфона никуда. Причем смартфон должен быть классный, стильный, надежный, с объемной батареей, чтобы не бегать к зарядке каждые полдня, с большим ярким экраном, мощным процессором, чтобы все четко работало, и не только приложения для учебы, но и игры, конечно. Кто же сегодня не играет. Со всеми этими задачами легко справится NOTE 30 от Infinix.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Привлекательный дизайн смартфона не оставит равнодушным даже самого взыскательного пользователя – безупречность во всем. Роскошные цвета сочетают классику и тренды в одном устройстве. Магический черный и Межгалактический белый имеют стеклянный корпус, а для тех, кто хочет выделиться, идеально подойдет Закатное золото, задняя панель которого выполнена из кожи.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

У NOTE 30 большой FHD+ экран с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 580 НИТ. Режим защиты глаз бережет зрение. Так что многочасовой просмотр обучающих видео не станет утомительным. Еще останутся силы на сериалы и игры!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Важным жизненным элементом является зарядка – для тела, для ума и для смартфона! О последнем студентам точно не придется беспокоиться, ведь в Infinix NOTE 30 есть функция универсальной быстрой зарядки!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Она быстро восполнит энергию смартфона благодаря скоростной зарядке на 45 Вт. За 30 мин. энергия смартфона пополнится на 75%. NOTE 30 сможет выступать в качестве зарядного устройства для других гаджетов благодаря обратной зарядке – он сможет подпитать энергией часы, наушники и даже другие смартфоны.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Обходная зарядка может питать смартфон в обход батареи при сетевом подключении. Это не только позволит снизить его нагрузку во время игр и избежать перегрева, но также и продлит срок службы аккумулятора. Интеллектуальная зарядка продлит ресурс смартфона и обеспечит безопасный процесс восполнения энергии.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

А внушительный аккумулятор на 5000 мАч обеспечит бесперебойную работу и возможность всегда оставаться на связи!

Infinix NOTE 30 прекрасно работает в режиме многозадачности и легко справится с самыми сложными заданиями. Ведь под капотом притаился мощный процессор Helio G99, выполненный по 6-нм техпроцессу. За счет расширения можно получить до 16 Гб оперативной памяти, что позволит легко и быстро переключаться между открытыми вкладками и приложениями. 256 Гб встроенной памяти с легкостью уместят бесконечные фото учебников и конспектов.

Студенты не только много учатся, но и хорошо отдыхают. Камера NOTE 30 на 64 Мп станет незаменимым спутником вечеринок и встреч с друзьями. Многочисленные режимы – ночь, портрет, бьютификация – помогут сохранить в памяти самые яркие моменты.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Но особенно понравится Двойное видео, когда снимать можно одновременно себя в режиме селфи-камеры и друзей напротив. Чтобы ни одна эмоция не ускользнула!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Школьникам рекомендуем обратить внимание на смартфон HOT 30 – яркий и дерзкий, готовый к новым приключениям и открытиям. С ним легко оставаться на связи, общаться и учиться.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Приложения, органайзеры, расписания занятий, онлайн-курсы, языковые пособия, планирование дня станут намного проще и приятнее. Infinix HOT 30 – это стильное дополнение образа и возможность проявить индивидуальность. Большой яркий FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц и режимом защиты зрения за счет снижения синего свечения обеспечит плавный комфортный просмотр видео. Смартфон отлично подходит как для потребления, так и для создания контента.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Мощный процессор Helio G88, расширенная память до 16 Гб легко справятся с учебными задачами и помогут провести досуг в перерыве между уроками за любимой игрой. Емкий аккумулятор на 5000 мАч позволит всегда оставаться на связи. А быстрая зарядка на 33 Вт за 30 минут зарядит смартфон на 55%.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Приятным преимуществом смартфонов от Infinix является их цена: NOTE 30 можно приобрести за 16 990 рублей вместо 21 990, а HOT 30 – за 14 990 рублей вместо 17 990. К тому же на всю серию NOTE 30 до конца лета действует расширенная гарантия 2 года при активации устройства до 14 сентября 2023 г.

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