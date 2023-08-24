Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 августа 2023 14:18

Что будет с ЧВК «Вагнер»? Четыре варианта развития событий, если смерть Пригожина подтвердится

Какой будет дальнейшая история «оркестра»
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Не исключено, что уже скоро мы увидим «Вагнеровцев» на передовой. Возможно даже как отдельное подразделение в структуре армии. Возможно даже со особым статусом.

Не исключено, что уже скоро мы увидим «Вагнеровцев» на передовой. Возможно даже как отдельное подразделение в структуре армии. Возможно даже со особым статусом.

Фото: Александр КОЦ

Структуры ЧВК «Вагнер» сегодня сильно разбросаны по миру. Часть людей находится в Африке (об этом говорил сам Евгений Пригожин в одном из недавних видеообращений), другая - в Белоруссии (как они и договаривались с Александром Лукашенко), третья - в России. Все они выполняют свои задачи. Но очевидно, что в случае, смены руководства и структура организации, и поставленные ей задачи могут измениться.

Мы собрали несколько вариантов того, как будет дальше развиваться история «оркестра».

1. ВОЛЬЕТСЯ В МИНОБОРОНЫ

После июньского вооруженного мятежа было сделано предложение, что ЧВК «Вагнер» как структура может войти в Министерство обороны. Пригожин тогда отказался, и ушел в Белоруссию. Вместе с ним большинство командиров. Но, по некоторым данным, не все. Часть бойцов все-таки согласилась подписать контракт с российском военным ведомством.

Отзыва этого предложения не было. И такую обученную и организованную команду в Минобороны безусловно были бы рады видеть и использовать их опыт в решении задач спецоперации. Так что не исключено, что уже скоро мы увидим «Вагнеровцев» на передовой. Возможно даже как отдельное подразделение в структуре армии. Возможно даже со особым статусом.

2. ОСТАНЕТСЯ В БЕЛОРУССИИ

После вооруженного мятежа 24 июня «Вагнер» вместе с Евгением Пригожиным ушел в Белоруссию - это была инициатива президента республики Александра Лукашенко. Тогда говорилось, что бойцы и командиры ЧВК будут инструкторами для белорусской армии. Собственно, так оно и случилось.

- Думаю, что какая-то часть продолжит выполнять обязанности, которые они взяли перед белорусским государством по обучению, передаче опыта, - заявил в беседе с «КП» политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

И скорее всего Лукашенко постарается сделать все, чтобы удержать «музыкантов» у себя, тем более, что буквально за забором очень нервный сосед - Польша.

- С тех пор, как ЧВК «Вагнер» переместился в Белоруссию, польские СМИ каждый день пишут о ЧВК «Вагнер». Они его реально боятся. А сколько заявлений со стороны властей США, Франции о том, что ЧВК «Вагнер» - огромная угроза, - объяснил директор Института политических исследований Сергей Марков.

3. УЕДЕТ В АФРИКУ

«Вагнер» давно и успешно выполняет задачи на черном континенте, где защищает интересы России и… самих африканских стран. В том числе и Нигера, где совсем недавно произошел военный переворот и новая власть является главной целью запада в целом и Франции в частности, которая мечтает вернуть свое влияние в страну.

- Французы активно пытаются спровоцировать войну против Нигера, - объясняет в эфире радио «Комсомольская правда» политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. - Нужно учитывать, что ЧВК «Вагнер» является важным элементом системы сдерживания французской колониальной экспансии в Африке.

«Нигер – одна из самых бедных стран в мире, как они будут содержать наемников?» - спросит пытливый читатель. «У него есть уран и много чего еще», - ответим мы.

4. РАЗВАЛИТСЯ ИЛИ РАСПАДЕТСЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Бойцы и командиры - люди гордые, а порой меркантильные и тщеславные. Поэтому могут найтись те, кто захочет не «работать на дядю», а открыть свою ЧВК и уже самостоятельно решать задачи. Такое бывает после того, как человек хлебнул славы в тех или иных боях, выполнил не одну трудную миссию.

Так что нет гарантий, что мы не увидим пяток-десяток новых компаний, в резюме которых будет строка: «экс ЧВК Вагнер».

Армия и безопасностьАрмия