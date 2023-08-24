Что будет с ЧВК «Вагнер»? Четыре варианта развития событий, если смерть Пригожина подтвердится

Не исключено, что уже скоро мы увидим «Вагнеровцев» на передовой. Возможно даже как отдельное подразделение в структуре армии. Возможно даже со особым статусом. Фото: Александр КОЦ

Структуры ЧВК «Вагнер» сегодня сильно разбросаны по миру. Часть людей находится в Африке (об этом говорил сам Евгений Пригожин в одном из недавних видеообращений), другая - в Белоруссии (как они и договаривались с Александром Лукашенко), третья - в России. Все они выполняют свои задачи. Но очевидно, что в случае, смены руководства и структура организации, и поставленные ей задачи могут измениться.

Мы собрали несколько вариантов того, как будет дальше развиваться история «оркестра».

1. ВОЛЬЕТСЯ В МИНОБОРОНЫ

После июньского вооруженного мятежа было сделано предложение, что ЧВК «Вагнер» как структура может войти в Министерство обороны. Пригожин тогда отказался, и ушел в Белоруссию. Вместе с ним большинство командиров. Но, по некоторым данным, не все. Часть бойцов все-таки согласилась подписать контракт с российском военным ведомством.

Отзыва этого предложения не было. И такую обученную и организованную команду в Минобороны безусловно были бы рады видеть и использовать их опыт в решении задач спецоперации. Так что не исключено, что уже скоро мы увидим «Вагнеровцев» на передовой. Возможно даже как отдельное подразделение в структуре армии. Возможно даже со особым статусом.

2. ОСТАНЕТСЯ В БЕЛОРУССИИ

После вооруженного мятежа 24 июня «Вагнер» вместе с Евгением Пригожиным ушел в Белоруссию - это была инициатива президента республики Александра Лукашенко. Тогда говорилось, что бойцы и командиры ЧВК будут инструкторами для белорусской армии. Собственно, так оно и случилось.

- Думаю, что какая-то часть продолжит выполнять обязанности, которые они взяли перед белорусским государством по обучению, передаче опыта, - заявил в беседе с «КП» политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

И скорее всего Лукашенко постарается сделать все, чтобы удержать «музыкантов» у себя, тем более, что буквально за забором очень нервный сосед - Польша.

- С тех пор, как ЧВК «Вагнер» переместился в Белоруссию, польские СМИ каждый день пишут о ЧВК «Вагнер». Они его реально боятся. А сколько заявлений со стороны властей США, Франции о том, что ЧВК «Вагнер» - огромная угроза, - объяснил директор Института политических исследований Сергей Марков.

3. УЕДЕТ В АФРИКУ

«Вагнер» давно и успешно выполняет задачи на черном континенте, где защищает интересы России и… самих африканских стран. В том числе и Нигера, где совсем недавно произошел военный переворот и новая власть является главной целью запада в целом и Франции в частности, которая мечтает вернуть свое влияние в страну.

- Французы активно пытаются спровоцировать войну против Нигера, - объясняет в эфире радио «Комсомольская правда» политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. - Нужно учитывать, что ЧВК «Вагнер» является важным элементом системы сдерживания французской колониальной экспансии в Африке.

«Нигер – одна из самых бедных стран в мире, как они будут содержать наемников?» - спросит пытливый читатель. «У него есть уран и много чего еще», - ответим мы.

4. РАЗВАЛИТСЯ ИЛИ РАСПАДЕТСЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Бойцы и командиры - люди гордые, а порой меркантильные и тщеславные. Поэтому могут найтись те, кто захочет не «работать на дядю», а открыть свою ЧВК и уже самостоятельно решать задачи. Такое бывает после того, как человек хлебнул славы в тех или иных боях, выполнил не одну трудную миссию.

Так что нет гарантий, что мы не увидим пяток-десяток новых компаний, в резюме которых будет строка: «экс ЧВК Вагнер».