Ирина Пегова обратилась к поклонникам за помощью: актриса откровенно рассказала о проблемах

Ирине дали несколько рецептов масок для волос Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ

Ирина Пегова не только известная актриса, но и популярный блогер. В одной запрещенной соцсети у нее 1 миллион подписчиков, с которыми она любит общаться. Подбрасывает разные темы для обсуждения. На днях она поделилась наболевшим. Спросила поклонников: что делать с волосами, чтобы росли? И получила шквал разнообразных советов и рекомендаций. Тема роста (выпадения) волос вызвала оживленную дискуссию.

Частью рецептов актриса непременно воспользуется. Вот некоторые из них, как улучшить рост и густоту волос.

Попробовать витаминные комплексы группы В. Например, биотин. Подписчики Пеговой говорят, что результат ошеломляющий уже через несколько месяцев. Но это средство подходит не всем - чревато набором веса. Пеговой оно не подходит. Ирина постоянно предпринимает меры, чтобы быть в форме, занимается спортом, иногда сидит на диетах.

Витаминный комплекс (А, С, группа В) можно принимать в виде уколов. Это не опасно.

Старое проверенное средство для улучшения волос - никотиновая кислота в ампулах. Её втирают в корни после мытья головы. Смывать не надо.

Надежное, проверенное годами средство – репейное масло и крапива. Еще лучше – бесцветная хна. Можно попробовать луковый сок на кожу головы. Но будет запах. Спиртовая перцовая настойка (продается в аптеке – настойка перца стручкового) улучшает кровообращение, снимает головную боль, улучшает рост и густоту волос и даже, как пишут подписчики Пеговой, убирает седину (но это спорно).

Ирине дали несколько рецептов масок для волос. Это для тех, у кого есть время. Мед + любой бальзам для волос + витамин группы В и С в ампулах. Нанесли, обмотали голову полотенцем и ходить в таком виде чем дольше, тем лучше. Седины как будто бы становится меньше.

Ирина Пегова не только известная актриса, но и популярный блогер Фото: соцсети

Вот еще один рецепт маски в домашних условиях: столовая ложка сухой горчицы, столовая ложка оливкового масла (можно касторовое или любое другое), чайная ложка настойки перца. Горчицу запарить небольшим количеством кипятка, чтобы получилась густая каша. В остывшую смесь добавить чайную ложку сахара – вместо скраба. И еще масло и настойку перца. Нанести на голову перед ванной минут на 20. Смывается легко. Волосы растут очень быстро.

Кефирные маски тоже хороши.

Еще один рецепт: коньяк + яичный желток + касторовое масло + мед. Всего взять по чайной ложке. Нанести на корни волос, укутать голову полотенцем на полчаса. И смыть. Ополоснуть можно яблочным уксусом, разбавленным водой.

Стрижку делать по лунному календарю в знак Девы на растущую луну. Очень хорошо влияет на состояние волос.

Мыть дегтярным мылом хотя бы раз в неделю.

Скоро открытие сезона в МХТ им.Чехова. Почти неn сомнений: после этих рецептов Ирина Пегова придет на сбор труппы красавицей и с роскошной шевелюрой.