О чем говорил Путин в Кремле с экипажем танка «Алеша»

Владимир Владимирович начал выяснять детали боя. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Владимир Путин в четверг за знаменитым овальным столом для встреч с лидерами других стран принял экипаж танка «Алеша». Того самого, который на камеру дрона в одиночку сжег целую колонну украинской техники. За день до этого президент во время отмечания 80-летия Курской битвы наградил солдат звездами Героев России. А сейчас глава страны еще и пообщался с танкистами.

- Я хочу еще раз вас поздравить с наградами вчерашними. Я видел, что вы волновались, людей много. По-моему, волновались даже больше, чем на поле боя. Естественно. И место знаковое. Все-таки Курская дуга связана с самыми большими за всю историю войн, тем более за историю Великой Отечественной войны, танковыми сражениями, - начал разговор Владимир Владимирович.

- У человека на Курской дуге дед участвовал, - заметил один из награжденных, лейтенант Александр Леваков. Правда, он точно не показал, кого имеет ввиду.

- Вот это и есть связь поколений! – удивился Путин.

Дальше Владимир Владимирович начал выяснять детали боя. Оказалось, танк «Алеша» отправили «на свой страх и риск» зачистить опорный пункт. О движении колонны техники известно не было. Парням пришлось действовать по обстоятельствам.

- Мы постоянно работаем на свой страх и риск. Командир ставит нас на самые жесткие участки, - признался Леваков.

Солдаты не растерялись и попросили за своего товарища. Оказалось, опытный механик-водитель, который постоянно воюет на передовой, прямо в том бою не участвовал, потому что c ранением головы лежал в госпитале. Президента попросили его тоже наградить, потому что заслужил. А еще помочь с лечением – в черепе трещина, и нужно установить пластину.

- Не переживайте! – пообещал все устроить Путин.

Старший Лейтенант Расим Баксиков – тоже со звездой Героя – рассказал, что иногда ходит в бой на месте механика-водителя танка для поддержки подчиненных. А вообще он командует сразу восемью танками.

- Была бы шашка, но шашку нам не дают, - пошутил Баксиков.

Солдаты рассказали, что в том знаменитом бою они вряд ли бы победили без своевременной помощи артиллерии.

- Вот что значит современный общевойсковой бой – мы друг без друга не можем, - сказал Баксиков.