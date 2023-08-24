Что происходит с ценами на бензин и чего ждать дальше: Дорожает в рублях, но дешевеет в долларах

Тревожные новости о росте цен на бензин начали поступать еще месяц назад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Тревожные новости о росте цен на бензин начали поступать еще месяц назад. В июле на бирже он торговался от 60 до 66 тысяч рублей за тонну в зависимости от марки. А неделю назад АИ-95 поставил новый рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, превысив 70 тысяч рублей за тонну. Теперь рост цен докатился до розницы. Росстат сообщает, что с начала года бензин подорожал на 6,6%, а в течение августа на 1,7%.

Больше всего цены, по данным Росстата за период с 15 по 21 августа 2023 года, поднялись в Республике Калмыкия – на 2,9%. В Москве рост - 0,3%, Петербурге - 0,5%. И это всего за неделю! (Средние по стране цены см. в «Конкретно»).

- Основная причина подорожания кроется в том, что все больше топлива поставляется за рубеж. Сейчас это очень выгодно, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам экспертов, в мире растет спрос не только на нефть, но и на нефтепродукты. Раньше мы экспортировали около 10% производимого бензина, сейчас доля выросла более чем в 2 раза. Основные потребители – африканские страны, Турция, Юго-Восточная Азия. При этом само производство бензина не увеличивается, и на внутреннем рынке образовался небольшой дефицит (хотя власти это отрицают). Вот цены и растут.

- Сюда же добавим низкий курс рубля по отношению к доллару, - продолжает Сергей Пикин. – И, самое главное, значительное сокращение выплат по демпферу (механизм, смягчающий колебания цен, - Ред).

Что это значит? Ранее «КП» уже писала, что повышение цен на бензин ожидается к началу осени. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков пояснил, что с 1 сентября государство планирует на 50% сократить выплаты нефтяникам в рамках обратного акциза. Этими выплатами правительство, как правило, регулирует цены на бензин, чтобы они не повышались для конечного потребителя.

- Минфин тратил на это около триллиона в год, в нынешней ситуации такая сумма кажется астрономической, вот ее и решили сократить, - говорит Сергей Пикин. – Это и заставляет нефтекомпании добирать прибыль, повышая цены.

Управляющий директор Инвестиционной компании «Московские партнеры», автор Телеграм-канала BitKogan Евгений Коган уверяет, что дополнительные причины кроются и в росте затрат нефтепроизводителей, которые работают на импортном оборудовании. Ведь его обслуживание при нынешнем курсе доллара встает в копеечку.

- Не забываем и про инфляцию, - говорит эксперт. – Сейчас оно чуть меньше 5%, а по году ожидается около 6,5%. Так что рост цен на бензин оправдан. А если мы пересчитаем стоимость нашего бензина в долларах на начало года и сейчас, то поймем, что он вообще подешевел.

Это, впрочем, не сильно радует. Доллар долларом, а в рублях-то цены растут.

- И будут расти, но не стремительными темпами, - как может успокаивает нас Евгений Коган. – Цены на бензин в России находятся под жестким контролем государства.

- И если нефтяники станут задирать цены, то к ситуации подключится ФАС, который поставит их на место, - объясняет Игорь Юшков. – Тогда компании выбросят на рынок дополнительные объем нефти, чтобы стабилизировать цены.

КОНКРЕТНО