В сентябре в России пройдут футбольные турниры: вход свободный

Екатеринбург вновь станет футбольной столицей. Но на этот раз - необычного турнира. На поле сойдутся курьеры, кладовщики, сборщики заказов и водители. Соревнования организовали сервисы Яндекса для своих партнеров.

Сначала в столице Свердловской области пройдет отборочный тур среди местных команд. А затем состоится суперфинал. На него приедут команды из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов. Перелет и проживание оплачивают организаторы. Победители получают кубки, медали. Кроме того, выявят лучших нападающих, вратарей и защитников турнира.

Играть будут пять на пять без ограничений по числу замен. Судьи - арбитры уровня официальных городских соревнований и выше. Первый матч сыграют 10 сентября. Но подготовка началась еще в июле. Тренировки посетили более 600 партнеров. Собирать команду и отрабатывать приемы помогают профессиональные тренеры и кураторы.

Турнир проходит в открытом формате. Игроки могут приглашать близких и гостей на трибуны.