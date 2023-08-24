Мишустин призвал создать в ЕАЭС единое пространство продовольственной и энергетической безопасности

Как отметил Михаил Мишустин, за время существования ЕАЭС объем взаимной торговли между странами-участницами вырос на 90%. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин приехал в армянский город Цахкадзор, где прошло заседание Евразийского межправительственного совета.

В следующем году Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполняется 10 лет. В объединение входят 5 стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В повестке нынешнего заседания был всего один вопрос: стратегические направления развития ЕАЭС до 2030 и 2045 годов.

Как отметил Михаил Мишустин, за время существования ЕАЭС объем взаимной торговли между странами-участницами вырос на 90%. За первые шесть месяцев этого года промышленное производство в союзе выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а безработица сократилась на 11%.

- Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время – привлекательным и открытым для других партнеров, - сказал Мишустин.

Среди приоритетов Мишустин назвал формирование в странах ЕАЭС общих рынков услуг и инвестиций, раскрытие технологического и промышленного потенциалов, улучшение авиа и железнодорожного сообщения и создание комфортной среды для жизни людей.

Мишустин отметил, что страны ЕАЭС полностью обеспечивают себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией.

- Важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, необходимую для стабильного, бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими ресурсами, - отметил премьер.

Отдельное внимание Мишустин уделил развитию сельского хозяйства. Сейчас ЕАЭС занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции.

- Выпуск сельхозпродукции стабильно увеличивается. По итогам прошлого года рост достиг почти 9,5%, в первом полугодии текущего - приблизился к 3%, - сказал Мишустин.

Мишустин заявил, что страны «пятерки» будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки.

Мишустин призвал партнеров по ЕАЭС активнее включиться в построение Большого евразийского партнерства, идею создания которого выдвинул Владимир Путин.

- Реализация этой стратегической инициативы позволит создать вокруг союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур, а также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки, - сказал Мишустин.

Россия также настаивает на развитии общего платежного пространства ЕАЭС на основе национальных валют. Мишустин отметил, что большинство взаимных расчетов уже проходит в национальных валютах.

- К системе передачи финансовых сообщений подключено 80% банков государств «пятерки». Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство. Внедрять евразийскую систему рейтингов. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат, повысится безопасность расчетов и устойчивость наших экономик, - отметил Мишустин.

Премьер сообщил, что в декабре в Санкт-Петербурге состоится

заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран «пятерки», где будут рассмотрены инициативы по ключевым направлениям развития ЕАЭС.