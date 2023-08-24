Футбольное первенство России пройдет в октябре: кто будет представлять ваш город

30 сентября сервисы Яндекса в Ростове-на-Дону организуют футбольный турнир среди партнеров. Команды состоят из водителей, курьеров, сборщиков заказов и кладовщиков. Тренировки начались еще в июле. Их посетили свыше 600 партнеров.

Готовиться к матчам и собирать команды помогали профессиональные наставники и кураторы. Игры пройдут в формате пять на пять без ограничения числа замен. Победитель отборочного этапа в Ростове поедет на суперфинал в Екатеринбург. Проживание и перелет — за счет организаторов.

Параллельно пройдут отборочные этапы в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге и других городах. Финалисты составят конкуренцию ростовской команде.

Судейством займутся арбитры уровня официальных городских соревнований и выше. Победителям турнира вручат медали, кубки и призы. Также определят лучших нападающих, вратарей и защитников. Матчи турнира открыты для зрителей — игроки ждут на трибунах родных и друзей.