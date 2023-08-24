Панков открыл чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 в Москве

В Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков открыл первый в истории чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7.

«Честь принимать первые в истории военные состязания по этой дисциплине досталась России по праву. Именно наша страна предложила включить регби-7 в программу Международного совета военного спорта и Всемирных военных игр, став прародительницей турнира», - обращаясь к гостям и участникам соревнований, Панков передал приветственный адрес от министра обороны России Сергея Шойгу.

Представитель Минобороны России отметил, что в соревнованиях примут участие сборные Вооруженных Сил России, Республики Беларусь, Народной Республики Бангладеш, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и Южно-Африканской Республики.

«Этот мероприятия - не только соревнование, но и пропаганда дружбы и взаимопонимания через спорт. Мы верим, что спорт способен объединять людей, и должны следовать нашему девизу «Дружба через спорт». Речь идет не только о победе или поражении, но и о стремлении стать лучшими как в отдельности, так и в команде. Это воплощение духа спортивного мастерства, честной игры и уважения к своим товарищам и странам на игровом поле. Давайте постараемся создать атмосферу товарищества и дружбы, которая

сохранится надолго после окончания этого мероприятия», - сказал президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес.

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 пройдёт с 24 по 26 августа в Москве, по инициативе Российской Федерации о включении его в программу соревнований CISM.

Кстати, CISM – единственная спортивная организация, которая не применила к России санкций, поэтому выступление сборной Российской Федерации на турнире носит официальный характер. Наши спортсмены не лишены родного флага и гимна.