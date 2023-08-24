Битва на Времьевском выступе: Как русские танки выбивают крошку из теряющих надежду украинцев

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Танки по Урожайному работают практически без остановки, я попал как раз на цикл зарядки и заправки. Это минут тридцать. Жду выдвижения на позиции и пью кофе такой горький, что даже не чувствуется специфический вкус степной воды. Вокруг бесконечные поля, пологие волны холмов и редкие зеленые ниточки лесопосадок. Есть цепь ставков и дамб с пересохшими прудами, превратившимися в болота – естественные преграды, их учитывали при создании позиций. Они, в итоге, и сформировали так называемый Времьевский выступ. Так в просторечии называется этот участок фронта.

Наш военкор провел день на Времьевском выступе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Меня угощает кофеином один из командиров ОБТФ «Каскад» с позывным «Док». Мы говорим о мужском - о наших лысых головах, выискивая преимущества. Например: «Протер мокрой посудной губкой – готово, стоимость шампуня – чистая прибыль». Рассказываю историю, как снайпер Деки подарил Юле Чичериной лысого кота породы Сфинкс. Кот, увидев меня, первый раз в жизни, бросил все свои дела, забрался по одежде на плечо и начал вылизывать мою лысую голову.

- Как же, родню же встретил! – довольно резюмирует «Док» и проводит ладонью по черепу.

Спрашиваю про обстановку в Новодонецком, именно там стоит подразделение, у которого я прячусь от жары. «Док» замечает, как мне показалось, довольно:

- Стоим это мягко сказано! Еще копаем без остановки, у нас есть специальная «...(давай-ред.) - команда». Мины ставим. У меня один боец, за сутки 170 штук поставил, это к имеющимся. Какие уж тут штурмы по таким плотным минным полям…

Говорим, что СВО вдруг сделала неожиданные открытия в военном деле. Первое – беспилотная авиация. И второе – мины, которые явно недооценивали в последнее время. А вот танки… Замечаю, что возможно, это последний конфликт с таким их количеством. «Док» не согласен, но в этот момент звонят танкисты. Ждут на точке сбора.

«ЯРКИЙ ПРИЛЕТ»

Командир с позывным «Калаш» очень грамотно и точно обозначает нам точку для съемки работы танка: «на удалении, относительно безопасную».

Предупреждает, что все должно делаться очень быстро, чтобы не попасть под ответный огонь. Прыгает в танк и сразу же исчезает в клубах ядовитой желтой пыли. С одной стороны, эта пыль врагу хорошо видна, с другой – что там едет, понять решительно невозможно.

Снимать стрельбу танков на августовской жаре немного… прохладно. Бойцы с ближайшей позиции смотрели на нас с легким сочувствием и для успокоения рассказывали, куда и где здесь прилетает. И как давно такое было (разумеется, «перед вашим приездом»).

Я снимал и считал выстрелы танка, зная заранее, что никто «карусельку» (так на жаргоне танкисты называют два устройства - «автомат заряжания» и боеукладку со снарядами – прим.авт.) полностью опустошать не будет. Там 22 снаряда, но танкисты говорят, что при желании можно запихать и сорок штук. Но, после 12 выстрела мимо нас пропылила машина корректировщиков, потом из укрытия не выехал, а выскочил танк, и мы погнали следом, на базу.

Снимать стрельбу танков на августовской жаре немного… прохладно Фото: Дмитрий СТЕШИН

Быстро подскочил грузовик, так же быстро его разгрузили и начали готовить снаряды к укладке в танк, вынимая их из тубусов. Наводчик «Костыль» лично заменил несколько взрывателей и перевел дух. Спросил про цели, по которым бил их танк.

- Мы выбивали дома в Урожайном, где закреплялись украинские войска. Часто это просто окопы и блиндажи. Огонь с коптера корректируют наводчики. Не думаю, что тем, кто зашел в Урожайное, было весело… Все летит к ним. Не вижу смысла для ВСУ там сидеть и «ловить арту». Слышишь?

И я слышу. Хорошо слышу, как на это Урожайное легла очередная полутонная авиабомба - ее ни с чем не спутаешь.

Огонь ведется по конкретному блиндажу, сделанному на подобие бандеровского схрона - с замаскированным люком. После попадания, в схроне загорелись пороха для РПГ. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Вспомни свой самый успешный бой.

- На штурме Новодонецкого. Мы отбивали контрнаступление ВСУ, они по полю пытались прорваться к селу. Мы тогда два броневика подбили, которые пытались эвакуировать украинских штурмовиков. В один броневик просто попали, возле второго легло рядом, но он тоже с этого поля не уехал…

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Ответка вам часто летит?

«Костыль» делается серьезным:

- По-разному, тут не угадаешь. Самое неприятное, когда по нам «Град» бил, не пакетами, а одиночными – тоже, хорошего мало. Скажу так, из всего, что по нам прилетало - это был самый яркий: один лег метрах в 20 от нас, мы начали отходить - еще один сзади не долетел или мы до него не доехали. Дроны-камикадзе были, но ложились где-то рядом.

РАЗГОВОР В БАШНЕ

А вот в танке оказалось на удивление прохладно. Нет, кондиционеры пока не ставят, зато вентиляция работает отлично. Командир с позывным «Калаш» оказался из Кривого Рога. Он приехал на Донбасс еще в 14 году, провоевал на танке до 16 года. А потом вернулся на фронт 22 февраля 2022 года. За два дня до начала СВО. Я понимаю, что моему собеседнику отступать некуда, только наступать и была в его жизни веская причина, из-за чего он выбрал такой тяжелый путь. А другие не выбрали и сейчас ходят в «мясные штурмы». Почему? «Калаш» объясняет:

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я не понял, как мне могут запретить праздновать 9 мая и говорить на русском языке? И кто? Считаю, что «украинство» это искусственная нация, причем, очень давно, с детства я так думал. Я потом уже анализировал и понял, почему много моих одногруппников из университета стали украинцами. А они уже выросли на этом мифе, на этой литературе. Их перевоспитали. Мне 36 лет…

Командир с позывным «Калаш» Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Все взросление пришлось на «незалежность»…

- Да, а поколение чуть старше, они просто не успели переделать. Я учился в «русской школе», думаю, ее уже закрыли, чтобы никто не мог себя определять, как русский с помощью языка.

Спрашиваю про бывших сограждан с другой стороны фронта:

- Как там противник себя чувствует? В Урожайное зашел и что дальше?

- Думаю, он не вполне понимают, что происходит вокруг. И вообще, немцы тоже Смоленск брали. Не помогло. Но ИМ надо что-то показывать своим телезрителям – вот: Урожайное взяли. Хозяевам, оплатившим эту войну, тоже приятно, они, наверное, вообще не понимают, что здесь происходит. Я жду, что они все-таки начнут массово сдаваться в плен, потому что потери просто колоссальные. Тем более они поменяли тактику.

- Как?

- Начали беречь технику за счет штурмов пехоты без поддержки. Пехоту же на улице можно насобирать, больных и косых, а техника дорого стоит. Ребята-коптерщики рассказывали, что еще две-три недели назад, поля под Урожайным просто трупами были усеяны. При любом наступлении противника, он хоть где-то, чуть-чуть, но продавит. Ну, зашли. В Урожайном ни одного целого подвала не осталось. Они и платят своими жизнями за эту медийную победу.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«СКОРПИОН» И ЕГО ТЕРМИНАТОР

После жары заехали на «домашний полигон» подразделения «Док» - просто укромная балка в степи. Направо - мишени для стрелкового оружия, налево – остовы сгоревших машин. Это цели для гранатометов. И зеленка-лесопосадка, где в этот момент передвигалась группа парней. Их несколько дней назад вывели с передка, дали отдышаться, постираться и отправили на полигон. Воистину, кто хочет учиться военному делу, всегда найдет - где, как и когда.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Касперу» всего 23 года, воюет с мая 2022. Осенью был ранен во время первых штурмов Угледара. Задирает балаклаву и показывает шрам. Осколок от 120-мм мины пробил мышцу и кожу, прошел навылет, но сама челюсть выдержала. Говорит, что примерно неделю назад, конкретно в Новодонецком противник притих.

- Противника гонят на вас или сам идет?

- Считаю, что гонят. Сталкиваться с нами лоб в лоб они очень не любят. Идут за бронемашинами. Как только падает первая мина, оттягиваются назад. У нас еще с минированием все хорошо, наш поселочек мы будем держать до последнего.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Все на полигоне собираются напротив стрелкового стенда. Боец с позывным «Бледный», на глазах получает новый позывной «Терминатор». За спиной у него ранец, в нем 500 патронов. Еще 50 штук в рукаве, обтянутом брезентом – он уже присоединен к пулемету ПКМ (Пулемет Калашникова модернизированный – прим.авт.). Это изделие называется «Скорпион» - подарок волонтеров. Мне объясняют, что наши уже применяли «Скорпион» во время боев за Мариуполь и это был успешный опыт. Примерно с 50 метров, пулеметчик начинает подавлять все что шевелится в поле его зрения, прикрывая штурмовую группу. А 550 патронов это очень много. «Бледный»-«Терминатор», хорошо если сотню отстрелял, бегая сейчас по полю.

«Бледный» доволен экспериментом, перебирает короткие фрагменты пустой ленты.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Есть понимание, кто вас штурмует? Какой возраст?

- Находили документы. Это мобилизованные, люди в возрасте. Кто-то работал на железной дороге, кто на заводе. Средний возраст 45-50 лет, но молодые тоже попадались. Обычные люди.

- Не думал, за что они идут на вас в атаку? Раз за разом?

- Я понимаю, что у мобилизованных нет желания идти в бой, не знаю как, но заставляют или убеждают. Если есть возможность – они сдаются в плен. Бывает, просто бросают позиции – не хотят идти на мясо.

Разговор и занятия сворачиваются очень быстро – на нас идет темно-желтая стена пыли во весь горизонт и высотой метров в 500. Даже артиллерия замолкла, операторы-корректировщики посадили своих «птичек», от греха.

На Донбассе нет плохой или хорошей погоды. Все – крайность. Либо ядовитая пыль, либо грязь по колено. И люди здесь такие же непримиримые, тем более, из новых поколений. Одни выросли при Бандере и самостийности, другие – на войне. И кто кого, угадать несложно. У тех, кто за Бандеру и пытается зацепиться за Урожайное, сейчас выпала часовая передышка. Пусть скажут спасибо суровой погоде Донбасса, это единственное, на что они могут тут рассчитывать.

*ОБТФ «Каскад» - Оперативно-боевое тактическое формирование, создано в 2017 году, развернуто и усилено в 2022 году. Основные задачи – штурмы. В подчинении МВД.

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