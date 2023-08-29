Илья Жуков: «Транспортная сфера - одна из самых перспективных в плане внедрения нейросетей»

“Оцифровка” транспортной отрасли ускорила свои темпы. Внедрение инноваций и цифровых технологий обсудили участники IV международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна», который прошел в Башкортостане. Участники обсуждали возможность продолжения работы в условиях санкций. Впрочем, российским специалистам есть, что предложить не только стране, но и миру. Так, готовое решение для транспортных компаний предлагает талантливый бизнесмен и инноватор Илья Жуков. Его сервис работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта, и способен оптимизировать все этапы грузоперевозок. О разработке, а также о том, что сегодня необходимо транспортному сектору, как в нем реализоваться, и где больше всего необходимы изменения - поговорили с Ильей Жуковым.

- Илья, давайте начнем чуть издалека. Вы 15 лет работали в ресторанном бизнесе, будучи шеф-поваром. Почему решили поменять сферу деятельности и как пришли в транспорт?

- Уточню, что шеф-поваром я был не все 15 лет своей карьеры. Изначально, я учился на повара и работал простым поваром. Это была не вынужденная мера, а вполне осознанный выбор. Меня с раннего возраста привлекала кулинария, я сам любил вкусно поесть, готовил, экспериментировал. Угощал своими кулинарными произведениями родных и близких. Им нравилось, и я от этого тоже получал удовольствие. Так хобби переросло в профессию. А дальше начав с самых низов, дорос до шеф-повара. Но в какой-то момент произошло профессиональное выгорание, оно ощущалось, как разочарование в том, чем я занимаюсь. Хотелось чего-то нового, независимости и свободы, в том числе финансовой. Хотя бизнес для меня до сих пор - это больше, чем просто зарабатывание денег. Даже когда случался ноль дохода на выходе, я чувствовал себя комфортнее и увереннее, в отличие от работы «на дядю». Предпринимательство – это круто, держит в тонусе, нет границ для раскрытия своих способностей и главное – нет потолка, который на тебя давит.

- С чего вы начали путь в свободное плавание? Ваши ожидания в плане финансов оправдались?

- Вспомнил про своё ИП, которое открыл в далёком 2012 году, взял в аренду автомобиль и начал, как у нас говорят, "крутиться". Но быть обычным «бомбилой», я, конечно, не собирался. Меня очень привлекал сервис бизнес-класса, и я хотел изучить всё изнутри, пройдя по всем цепочкам, чтобы потом выстроить свою систему. Работал в таких сервисах, как Wheely, Gett. Прошел обучение и сдал экзамены на водителя бизнес-класса. Чтобы вы понимали, из всех сдающих экзамен в Wheely только 20% успешно проходит выпускной тест.

Купил свой мерседес, постепенно наработал постоянных клиентов. Доходы были вполне приличные. Водитель такси бизнес-класса зарабатывал больше 20 $ в час. А во время чемпионата мира по футболу доход был просто аномально высоким, плюс не покидало ощущение, что ты находишься за границей, так как 95% клиентов были иностранцы. В планах я уже рисовал картинку покупки еще нескольких мерседесов для сдачи в аренду, но все сложилось иначе.

- И, я думаю, вы не пожалели об этом. Как Вы начали работу над своим уникальным стартапом? “Цифра” на транспорте только развивается, но Вы взялись именно за проект на стыке IT-технологий и транспорта.

- Именно поэтому. Ниша пока не заполнена, есть много вопросов, как реализовать те или иные процессы, и мы уже нашли ответы на некоторые из них. Сегмент, который я выбрал - это грузовые перевозки. Если коротко, то моя программа автоматизирует весь цикл работы трака, от получения заказа до конечной точки маршрута и выгрузки товара. Оптимизация процессов всех этапов грузоперевозок, что не только расширит возможности компаний- перевозчиков, но и значительно сократит трату времени и финансов за счет автоматизации трудоемких процессов.

Уверен, что проект будет интересен владельцам транспортных компаний, заинтересованных в повышении прибыльности своего бизнеса. Но это тема отдельного разговора.

- Вы являетесь не только основателем и создателем “транспортного” стартапа, но и реализуете новую специализацию продакт-менеджера. Как удается все совмещать? И где Вы набирали команду - ведь, насколько я знаю, у вас работают специалисты-универсалы.

- Действительно, могу с уверенностью заявить, что смог собрать лучших в своем деле, и каждый случай индивидуален. В основном, старался сотрудничать с теми, кого знаю, либо по отзывам тех, кого знаю. Как создатель, я полностью координирую весь проект. А как продакт –менеджер занимаюсь процессами, связанными с развитием продукта, начиная с анализа конкурентной среды, рисков, требований и до презентации продукта с выводом его на рынок. Расчет бюджета, составление технических заданий для разработчиков и дизайнеров, координация их работы тоже на мне. В мои функции также входит разработка стратегии продвижения и адаптация функциональных характеристик IT-продукта с учётом законодательных требований, стандартов и прочих особенностей территориальных рынков присутствия. Это сложно, но на этапе старта просто необходимо. В дальнейшем, планирую ряд функций делегировать. Тем более, есть кому. Как Вы верно подметили, у меня отличная команда.

- Ваша технология интересна еще и тем, что над логистикой работает искусственный интеллект. Как вы считаете, внедрение ИИ сильно поменяет сервис пассажирских перевозок?

- Нейронные сети способны с большой точностью обрабатывать большой массив данных необходимых для анализа в организации перевозок: спрос на определенные услуги, точка отправления и назначение заказа, суммарное время пути, сложность маршрута. В некоторых сервисах нейросеть просчитывает стоимость поездки и даже нетрезвость пассажира. Думаю, что в ближайшем будущем появится возможность подбора определенного психотипа водителя, чтобы обеспечить комфортное общение с пассажиром. За нейронными сетями будущее, они кардинально меняют качество обслуживания в лучшую сторону, прежде всего в соотношении цена-качество. И транспортная сфера в этом плане, плане внедрения нейросетей - одна из самых перспективных.

- Насколько мне известно, вы проходили обучение в бизнес-акселераторе США. Как считаете, чем отличаются наши реалии от американских? Где ваш проект будет более востребован?

- Да, я действительно был резидентом бизнес-инкубатора и прошел обучение в стартап-акселераторе по программе продакт менеджмент IT-продуктов.

Думаю, что мой проект актуален и для России, и для Америки, тем более что в общем и целом, ситуация с грузоперевозками в США чем-то похожа на российскую. Так, там не хватает водителей, грузовых фур - спрос опережает предложение; есть проблемы с клиентским сервисом. Единственное, в отличие от нас, в Америке сервис имеет громадную роль, поэтому. наверное, там за такой продукт “схватятся” активнее. Но то, что он нужен и у нас - это несомненно.

- Те знания и опыт, который вы получили ранее в другой профессиональной сфере, вам пригодились?

- Мне кажется, какую бы логистику жизненного пути нам не преподносила судьба, даже с самыми крутыми поворотами - всё не зря. Навыки, которые я получил, работая в такси и занимаясь собственным бизнесом, очень органично вписались в мою сегодняшнюю профессиональную деятельность. Например, лидерские и коммуникативные качества: я хорошо адаптируюсь в любой среде, могу договориться практически с любым человеком, что является очевидным плюсом для продакт-менеджера. Свой опыт работы в пассажирских перевозках я сейчас реализую в проектировании сервиса. Ну, а мои кулинарные способности вернулись на место хобби. Хотя.., хорошо накрытый стол и вкусно приготовленная еда сближает людей. Может быть, это тоже часть стратегии продвижения продукта?