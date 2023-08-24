Президент Казахстана предложил деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в работе проходящего в южноафриканском Йоханнесбурге заседания Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс».

Токаев выступил перед участниками встречи в Йоханнесбурге в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он поделился с участниками встречи своим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества. По его словам, Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать своё председательство для её преобразования в более эффективную организацию. «За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне», – сказал президент Казахстана. Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, Токаев предложил объединить усилия по нескольким ключевым направлениям.

В настоящий момент торгово-экономический альянс БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Уже известно, что полноценными членами объединения с нового года станут ещё шесть государств – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. А ещё два десятка государств, в том числе Казахстан, подали заявки на вступление в БРИКС.

«Снизить продовольственный дисбаланс»

«Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», – сказал президент Республики Казахстан. – Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка».

Токаев уверен, что партнёры по БРИКС и «БРИКС плюс» могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.

Помимо этого, президент Казахстана считает необходимым «объединить наработки» стран ШОС, БРИКС и «БРИКС плюс» в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности, а также расширить обмен информацией. Токаев напомнил, что в будущем году в Казахстане пройдёт Цифровой форум ШОС и пригласил партнёров по «БРИКС плюс» принять в нем участие.

Касым-Жомарт Токаев также призвал участников саммита присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов, связанных с транспортными коридорами «Север – Юг» и «Восток – Запад».

«Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу «Пояс и путь», открывает ценные перспективы торгового сотрудничества, – сказал президент Казахстана. – Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов».

Ещё одной острой проблемой является изменение климата, которое имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предлагает объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и готов возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. «План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдёт отклик в странах БРИКС», – заявил президент Республики Казахстан.

С изменением климата напрямую связана ещё одна глобальная проблема – продовольственная безопасность. Токаев напомнил, что сегодня три из четырёх крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. «Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника. Я твёрдо убеждён, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», – заключил президент Казахстана.

«Призыв Токаева логичен»

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание на конструктивные предложения президента Казахстана Токаева по развитию сотрудничества между двумя международными организациями.

«Призыв Токаева объединить усилия ШОС и БРИКС – логичен. Много общих задач у ШОС и БРИКС. Сотрудничество этих двух структур – очевидно, потому что и у той, и у другой структуры ключевая задача сейчас – безопасность. В БРИКС вчера говорили о том, что создание системы коллективной безопасности очень важно сейчас. Так что ШОС здесь продолжает одну линию с БРИКС, и близость их позиций естественна и очевидна», – считает Дмитрий Журавлев.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков также подчеркнул важность идеи такого сотрудничества: «Это очень рационально с учётом того, что ключевые страны Россия и Китай являются одновременно членами ШОС и БРИКС».

При этом политолог обратил внимание ещё на один важный аспект выступления президента Казахстана.

«Токаев выразил желание в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС в качестве члена организации. Думаю, что вероятность этого очень высока, и на следующем саммите, который пройдёт в Казани в октябре 2024 года, это будет реализовано. Всё это приведёт к улучшению сотрудничества России и Казахстана, поскольку создает более прочную институциональную основу для такого сотрудничества», – считает Сергей Марков