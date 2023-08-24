Президент Казахстана предложил деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в работе проходящего в южноафриканском Йоханнесбурге заседания Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс».
Токаев выступил перед участниками встречи в Йоханнесбурге в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он поделился с участниками встречи своим видением перспектив и общих интересов межрегионального сотрудничества. По его словам, Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать своё председательство для её преобразования в более эффективную организацию. «За более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне», – сказал президент Казахстана. Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, Токаев предложил объединить усилия по нескольким ключевым направлениям.
В настоящий момент торгово-экономический альянс БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Уже известно, что полноценными членами объединения с нового года станут ещё шесть государств – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. А ещё два десятка государств, в том числе Казахстан, подали заявки на вступление в БРИКС.
«Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», – сказал президент Республики Казахстан. – Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка».
Токаев уверен, что партнёры по БРИКС и «БРИКС плюс» могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.
Помимо этого, президент Казахстана считает необходимым «объединить наработки» стран ШОС, БРИКС и «БРИКС плюс» в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности, а также расширить обмен информацией. Токаев напомнил, что в будущем году в Казахстане пройдёт Цифровой форум ШОС и пригласил партнёров по «БРИКС плюс» принять в нем участие.
Касым-Жомарт Токаев также призвал участников саммита присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов, связанных с транспортными коридорами «Север – Юг» и «Восток – Запад».
«Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу «Пояс и путь», открывает ценные перспективы торгового сотрудничества, – сказал президент Казахстана. – Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов».
Ещё одной острой проблемой является изменение климата, которое имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий. В связи с этим Казахстан предлагает объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и готов возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы. «План действий ШОС по проведению Года экологии – это своевременная инициатива, которая, я надеюсь, найдёт отклик в странах БРИКС», – заявил президент Республики Казахстан.
С изменением климата напрямую связана ещё одна глобальная проблема – продовольственная безопасность. Токаев напомнил, что сегодня три из четырёх крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. «Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.
«Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника. Я твёрдо убеждён, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», – заключил президент Казахстана.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание на конструктивные предложения президента Казахстана Токаева по развитию сотрудничества между двумя международными организациями.
«Призыв Токаева объединить усилия ШОС и БРИКС – логичен. Много общих задач у ШОС и БРИКС. Сотрудничество этих двух структур – очевидно, потому что и у той, и у другой структуры ключевая задача сейчас – безопасность. В БРИКС вчера говорили о том, что создание системы коллективной безопасности очень важно сейчас. Так что ШОС здесь продолжает одну линию с БРИКС, и близость их позиций естественна и очевидна», – считает Дмитрий Журавлев.
Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков также подчеркнул важность идеи такого сотрудничества: «Это очень рационально с учётом того, что ключевые страны Россия и Китай являются одновременно членами ШОС и БРИКС».
При этом политолог обратил внимание ещё на один важный аспект выступления президента Казахстана.
«Токаев выразил желание в ближайшем будущем присоединиться к БРИКС в качестве члена организации. Думаю, что вероятность этого очень высока, и на следующем саммите, который пройдёт в Казани в октябре 2024 года, это будет реализовано. Всё это приведёт к улучшению сотрудничества России и Казахстана, поскольку создает более прочную институциональную основу для такого сотрудничества», – считает Сергей Марков