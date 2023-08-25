Анекдоты: Календарное лето в этом году было теплое, печку в машине включал нечасто…

Почистил уши - стали выпадать наушники.

* * *

Пациент у психолога.

- И это вы называете прогрессом в лечении? Раньше я был Наполеоном, а сейчас - никто...

* * *

- Ми-и-иша! С Новым годом!

- Петрович! Отойди от берлоги!

* * *

Лучший способ перебить аромат перегара от сантехника - попросить его разуться.

* * *

Заезжал задом в гараж и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены.

После того как услышал «Бам!», сын бодро отрапортовал: «Ровно в 17.45!»

* * *

Пьяный клиент в спортбаре:

- Официант, счет, пожалуйста...

Официант:

- 6:2!

* * *

Мужская любовь сильнее женской. Зная это, продавцы цветов взвинчивают цены на 8 Марта. Что-то не припоминаю, когда стоимость носков поднималась на 23 февраля.

* * *

Смотрю керлинг. Наверное, дома у них чистота...

* * *

Налоги - это просто годовая подписка на страну, в которой ты живешь. Детство - бесплатный пробный период, а пенсия - кешбэк за все годы труда.

* * *

У каждой крыши свой собственный стиль езды...

* * *

Иногда женская логика - как лицензионное соглашение, в принципе понятно, что ничего не понятно. Но чтобы продолжить, вынужден соглашаться.

* * *

Вот и доросло поколение пепси до поколения «пивное пузо».

* * *

На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть.

* * *

Существует легенда, что в воскресенье утром стены для перфоратора мягче.

* * *

У нас в офисе завелся Брюс Уиллис.

Он всегда выключает микроволновку, когда на таймере остается одна секунда.

* * *

Подъезжает водитель к гибэдэдэшнику и начинает его благодарить.

- За что?

- Вы вчера мою жену прав лишили!

* * *

Если мне надо дать кому-то хорошую письменную рекомендацию, я просто беру чей-нибудь некролог и ставлю глаголы в настоящем времени!

* * *

- Подсудимый, вы обещаете говорить правду и ничего, кроме правды?

- Обещаю.

- Я толстая? Тока честно.

* * *

- Доктор! Всего три дня, как я женился, а уже оглох на правое ухо...

- На правое? - удивился доктор. - А что, ваша жена левша?

* * *

В Ухрюпинске построили первый умный дом.

Дом встал и ушел из Ухрюпинска.

* * *

Молодой жене на заметку. Если муж ест приготовленную вами кашу и нахваливает, не надо признаваться, что это суп.