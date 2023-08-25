Анекдоты: Календарное лето в этом году было теплое, печку в машине включал нечасто…

Почистил уши - стали выпадать наушники.
* * *
Пациент у психолога.
- И это вы называете прогрессом в лечении? Раньше я был Наполеоном, а сейчас - никто...
* * *
- Ми-и-иша! С Новым годом!
- Петрович! Отойди от берлоги!
* * *
Лучший способ перебить аромат перегара от сантехника - попросить его разуться.
* * *
Заезжал задом в гараж и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены.
После того как услышал «Бам!», сын бодро отрапортовал: «Ровно в 17.45!»
* * *
Пьяный клиент в спортбаре:
- Официант, счет, пожалуйста...
Официант:
- 6:2!
* * *
Мужская любовь сильнее женской. Зная это, продавцы цветов взвинчивают цены на 8 Марта. Что-то не припоминаю, когда стоимость носков поднималась на 23 февраля.
* * *
Смотрю керлинг. Наверное, дома у них чистота...
* * *
Налоги - это просто годовая подписка на страну, в которой ты живешь. Детство - бесплатный пробный период, а пенсия - кешбэк за все годы труда.
* * *
У каждой крыши свой собственный стиль езды...
* * *
Иногда женская логика - как лицензионное соглашение, в принципе понятно, что ничего не понятно. Но чтобы продолжить, вынужден соглашаться.
* * *
Вот и доросло поколение пепси до поколения «пивное пузо».
* * *
На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть.
* * *
Существует легенда, что в воскресенье утром стены для перфоратора мягче.
* * *
У нас в офисе завелся Брюс Уиллис.
Он всегда выключает микроволновку, когда на таймере остается одна секунда.
* * *
Подъезжает водитель к гибэдэдэшнику и начинает его благодарить.
- За что?
- Вы вчера мою жену прав лишили!
* * *
Если мне надо дать кому-то хорошую письменную рекомендацию, я просто беру чей-нибудь некролог и ставлю глаголы в настоящем времени!
* * *
- Подсудимый, вы обещаете говорить правду и ничего, кроме правды?
- Обещаю.
- Я толстая? Тока честно.
* * *
- Доктор! Всего три дня, как я женился, а уже оглох на правое ухо...
- На правое? - удивился доктор. - А что, ваша жена левша?
* * *
В Ухрюпинске построили первый умный дом.
Дом встал и ушел из Ухрюпинска.
* * *
Молодой жене на заметку. Если муж ест приготовленную вами кашу и нахваливает, не надо признаваться, что это суп.