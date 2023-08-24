Владимир Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина: Расследование, ошибки и героизм «ради общего дела»

резидент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи в Кремле Фото: REUTERS

Владимир Путин прокомментировал гибель бывшего владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

- Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета (Александр Бастрыкин – Ред.) - они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца", - заверил президеньт.

Глава страны добавил, что в скором времени у следователей будет больше информации.

Несмотря на разногласия с властью, Пригожину не запретили покидать границы страны и свободно возвращаться. Путин рассказал, что погибший коммерсант только-только вернулся из Африки.

- Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами, - сообщил президент.

Владимир Владимирович признался, что Пригожин “работал не только у нас в стране”.

- Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями, - раскрыл глава страны.

Во время недавнего саммита Россия-Африка Пригожин активно встречался с приехавшими политиками из Африки.

Путин признался, что знал владельца ЧВК еще с 90-х. Это, кстати, не удивительно, ведь Пригожину принадлежал лучший в Питере ресторан.

- Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - вспомнил президент.

Поход на Москву он прямо упоминать не стал. Наверно, это можно считать посмертной реабилитацией.

23 августа Пригожин разбился в самолете. Бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул под селом Куженкино Тверской области. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Москвы в Санкт-Петербург в 17:46 и перестал передавать сигнал в 18:20.

Официальные версии еще не названы, но неофициально сообщается о проработке варианта, сто был теракт. Предположительно бомба находилась в хвосте. Из-за взрыва самолету могло оторвать крыло, после чего он камнем упал вниз. На записи очевидца видно, что борт практически отвесно врезался в землю.

СМИ упоминали еще версию атаки ПВО, но она, судя по всему, не приоритетная.

Расшифровка черного ящика даст важную информацию.

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