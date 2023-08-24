Сбежавший в Европу Константин Меладзе окончательно порвал с Россией

Константин Меладзе последние полтора года живет в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Константин Меладзе в 2022 году вместе с женой Верой Брежневой сбежал из России и обосновался в Италии, где у супругов две виллы. После переезда музыкант перестал общаться с подписчиками, выступать. Ни одного публичного заявления он не делал. Не комментировал он и свою эмиграцию. А на днях стало известно, что артист лишился ВНЖ в России.

Константин Меладзе последние полтора года живет в Италии. У него две виллы у подножья Альпийских гор. В России у артиста тоже имеется шикарная недвижимость. В Подмосковье отстроен особняк в элитном поселке. Композитор пытался найти для него нового владельца, но пока безуспешно..

И вот теперь стало известно, что Меладзе лишен статуса ИП в России. Юридическое лицо были ликвидировано в связи с окончанием срока действия ВНЖ. Музыкант потерял право жить и вести бизнес на территории России.

"Теперь вернуться в Россию артист не сможет даже при желании. Он потерял ВНЖ в России. У композитора украинское гражданство, и на российское он его никогда не менял", - сообщил авторитетный светский хроникер.

К слову, ранее Меладзе передал свой прибыльный бизнес в России сестре Лиане. Доход компании связан с организацией праздничных мероприятий с участием звезд российской эстрады.

Константин также решил проститься со своим русскоязычным творчеством. Он взялся распродавать свои хиты. Продюсер предлагает всем желающим купить его композиции на русском языке, которые он некогда писал для группы "ВИА Гра", а потом для своей жены Веры Брежневой, включая всем известный трек "Любовь спасет мир".