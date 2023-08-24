Герой спецоперации «Z» сержант Александров точными выстрелами удержал рубеж

Ефрейтор Владислав Ефремов и сержант Владимир Александров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных Республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены: у врага нет шансов на успех, а Донбасс и Россия сражаются за правое дело!

«Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще о силе духа: «Кто напуган — наполовину побит».

ВЫВЕЛ САМОХОДКУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Ефрейтор Владислав Ефремов

«Механик-водитель самоходной артиллерийской установки ефрейтор Владислав Ефремов составе расчета самоходной артиллерийской установки выполнял боевую задачу по уничтожению техники украинских боевиков в ходе их наступления. При выполнении огневой задачи расчет Ефремова подвергся ответному артиллерийскому удару со стороны противника, который пытался подавить позицию российской артиллерии. Несмотря на угрозу жизни, находясь под огнем боевиков, расчет САУ продолжил выполнять огневую задачу. При этом Ефремов обеспечивал оперативную смену огневых позиций. В результате точной стрельбы расчета был уничтожен пикап с установленным на нем минометом вместе с расчетом. Продолжая вести бой, Ефремов обнаружил вражеский беспилотник, который кружил над орудием, корректируя стрельбу противника, немедленно доложил о нем командиру. Получив приказ, ефрейтор Ефремов проявив мужество, маневрируя на вверенной ему технике и грамотно используя складки местности, вывел САУ из-под огня противника. Действуя грамотно и смело, механик-водитель вывел установку с расчетом на запасную огневую позицию, обеспечив дальнейшее успешное выполнение боевой задачи по уничтожению украинских националистов. Личное мужество и профессионализм ефрейтора Владислава Ефремова позволили сохранить боеспособность САУ и не допустить потерь среди личного состава расчета».

ТОЧНЫМИ ВЫСТРЕЛАМИ УДЕРЖАЛ ОБОРОНУ

Сержант Владимир Александров

«Перед подразделением, в составе которого действовал сержант Владимир Александров, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских боевиков. Противник, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимал попытки прорывать оборонительные рубежи и взять город под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, Александров, отражая атаки вооруженных формирований противника, огнем гранатомета с закрытых позиций наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В течение дня группа, в составе которой действовал Владимир, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и технике противника. Не добившись успеха, противник решил под прикрытием темноты организовать прорыв участка обороны, занимаемого подразделением, в котором действовал Александров. Перейдя в наступление при поддержке артиллерии и минометов, подразделения украинских боевиков прорвались к рубежу обороны. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, сержант Владимир Александров прицельным огнем из гранатомета подавил пулеметные расчеты противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались. По итогам боя обороняющиеся российские военнослужащие выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали занятые позиции».