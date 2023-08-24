«Глаза боятся, руки делают»: Губернатор Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть восстанавливает Мариуполь

Александр Дрозденко встретился с жильцами домов, восстановленных в Мариуполе ленинградскими строителями. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Ленинградская область с лета 2022 года по поручению Минстроя России помогает восстанавливать разрушенный обстрелами Мариуполь. С тех пор глава региона Александр Дрозденко не раз приезжал на Донбасс, чтобы лично проверить, как продвигаются финансируемые из федерального бюджета строительные работы. С его подачи дома, которые практически отстроили заново, получили название «Ленинградский квартал».

Посетив Мариуполь в очередной раз, губернатор рассказал в своем Telegram-канале о переменах, которые сразу бросаются в глаза. Обновляются фасады, по городу запустили движение трамваев - впервые за последние годы они начали перевозить пассажиров. Тем не менее, предстоит сделать еще очень многое. По мнению Дрозденко, программу восстановления нужно расширять и помогать мариупольцам ремонтировать не только фасады домов, но и квартиры – чтобы люди могли вернуться и жить в нормальных условиях.

Ленинградцы уже реконструировали 26 объектов, в том числе дома, имеющие историческое значение. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

«Глаза боятся, руки делают: Мариуполь меняется на глазах. В городе встретили трамвай, - написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. - Но главной проблемой города становится то, что с улицы не увидишь. Восстановленные дома выглядят аккуратно, новые двери и окна, свежие подъезды. А в них - сожженные квартиры, или восстановленное жилье даже без разводки электричества, газа и воды. Согласен с мэром города Олегом Моргуном: если мы восстанавливаем город для людей - надо расширить программу восстановления до черновой отделки. Вопрос важный, докладную записку по итогам поездки направлю в правительство России».

Сейчас строители ремонтируют еще 36 жилых многоэтажек. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Строители из Ленинградской области уже восстановили 26 объектов, в том числе здания, имеющие историческое значение. Среди них - дом купца на улице Пушкинской, а также жилые дома дореволюционной постройки на Фонтанной. Жильцы восстановленных зданий в беседе с губернатором отмечают, что обновленные фасады выглядят не хуже, а порой и лучше старых, давно не видевших ремонта стен. Недавно открылась детско-юношеская спортивная школа, которую помогли реконструировать ленинградцы. Почти 800 подростков занимаются в ней каратэ и кикбоксингом, спортивной и художественной гимнастикой, спортивными бальными танцами, стрельбой из лука, шахматами и плаванием. «Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Здесь наши строители работают по совести, здесь в беспрецедентных условиях разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии. Порадовал и вопрос от местной жительницы Анны: «Где зимой детям заниматься баскетболом?» Значит, что первоочередные вопросы с жильем, теплом, учебой и работой находят решения», - рассказал Александр Дрозденко.

В мариупольских дворах появились новые тренажеры, площадки для игры в баскетбол, мини-футбол и волейбол. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Сейчас ленинградцы ремонтируют еще 36 жилых многоэтажек. Многие передовые технологии, о которых упомянул губернатор, они уже опробовали у себя дома, но в совершенно других сферах. А теперь применяют их в беспрецедентных условиях восстановления разрушенного города. Например, для покраски фасадов строители используют новейшую нанокерамическую краску, которая зарекомендовала себя в морском флоте. Она позволяет сделать хорошую звуко- и теплоизоляцию при минимальной толщине покрытия. А для ремонта домов на улице Артема специалисты установили облегченные перекрытия по технологии «Марко». Они укрепили конструкцию зданий без увеличения несущих нагрузок, что особенно важно при реставрации исторических объектов.

Кроме реновации зданий ленинградцы занимаются и благоустройством дворов. На улицах Металлургов, Фонтанная и Энгельса строители заасфальтировали дороги и сделали тротуары, посадили газоны, провели освещение. Во дворах появились новые тренажеры, площадки для игры в баскетбол, мини-футбол и волейбол.

В этом году Минстрой России высоко оценил заслуги региона и поручил организовать работу по восстановлению 28 объектов в Макеевке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Енакиево построили завод

Несколько месяцев назад губернатор Александр Дрозденко пообещал, что Ленинградская область будет не только восстанавливать новые регионы, но и стимулировать российских предпринимателей открывать в них бизнес – чтобы в местный бюджет начали поступать налоговые платежи, а у людей были рабочие места. На днях в Енакиево – городе, над которым Ленобласть взяла шефство, открылся завод по производству бетонных блоков и бордюрного камня.

«Поручение правительства РФ о создании производств и рабочих мест на Донбассе выполняем вместе с ленинградским бизнесом. В Енакиево начал работу бетонный завод, зарегистрированный в республике. Продукция в перспективе все, что нужно для восстановительных работ», - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Новый завод полностью автоматизирован, За один час он может выпускать до 30 кубометров бетонной смеси и 170 бордюрных плит.