Врачам госпиталя им.Н.Н.Бурденко вручили медали

Алексей Цыденов вручил военным врачам Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко медали

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов вручил военным врачам Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко медали «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Он лично вручил награды начальнику ГВКГ им. Н.Н.Бурденко генерал-майору медицинской службы Денису Давыдову, полковнику медицинской службы Владимиру Чернецову, а также начальнику отделения эндоскопии госпиталя Эдуарду Артемкину.

Глава региона пояснил, что награды присуждены в знак благодарности жителей республики за многоэтапную и колоссальную работу по спасению военнослужащих-участников специальной военной операции из Бурятии.

Денис Давыдов поблагодарил жителей Республики Бурятия и сказал: «Сегодняшняя ситуация показывает, насколько мы можем быть вместе и можем взаимодействовать. С вашей помощью нам удается быстрее, выше и сильнее делать свою работу, ребятам удается делать первые шаги после ранения. Многие из них говорят: «Давайте быстрее, меня ребята ждут там», – Ваша республика входит в тройку самых активных участников работы с ранеными по всем госпиталям Минобороны, это очень приятно и очень отрадно, и ребята это видят и чувствуют».

СПРАВКА «КП»

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко – первое государственное лечебное и медицинское образовательное учреждение России: здесь берет начало история больничного и военно- госпитального дела. Сейчас это уникальное современное многопрофильное медицинское учреждение. В числе сотрудников госпиталя 22 профессора и 312 кандидатов и докторов наук, которые не только непосредственно участвуют в лечении пациентов, но и занимаются развитием современной медицинской науки.