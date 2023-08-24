Иван Охлобыстин: «Кажется, вход в ад расположен в районе Тушино!»

О зге и о многом другом Охлобыстин рассказал на встрече с журналистами Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новый роман Ивана Охлобыстина называется «Великая тушинская зга», действие ее разворачивается в конце 80-х, а герои - школьники, которые бегают по району Тушино, влюбляются и переживают разнообразные приключения. Об этой местности, о зге и о многом другом писатель и актер рассказал на встрече с журналистами.

О Тушино

- Это особенный для меня район. Мое проживание там совпало с тетеревиными токами с моей женой. У меня родились там все дети, кроме Васи, который родился в Средней Азии. Это особенный район, такая микровселенная. Там женщины говорят одна другой: «Завтра в город поеду», то есть Тушино не воспринимает себя Москвой… И книга - моя песнь любви этому району и людям, которые там живут.

Плюс там найдены останки «алешкинских людей», самых древних на территории Москвы, они там жили на стоянке за тысячи лет до нашей эры. Там есть и круглый овраг на месте, где во времена палеолита упал метеорит, и в Тушино считают, что если туда прийти в определенные дни, можно услышать биение сердца Земли. Правда, так говорят дети, мною лично это не засвидетельствовано. Плюс Тушино - это «Буран», там знаменитый завод, который сделал космический челнок… И еще: если какие-то неприятности в Москве начинались глобальные, то они начинались с Тушино. То есть такое ощущение, что там вход в ад, и на границе живут люди, привыкшие к вечным катаклизмам. Вот все это дало мне для книги особенное сплетение, особую мозаику.

О том, что такое зга

- Не зря говорят «не видно ни зги». То есть это некий проблеск. (На самом деле в словаре Даля «зга» определяется либо как «темь, потемки, темнота», либо как сокращение от «стезя», то есть дорога. В рязанском диалекте, впрочем, как говорят, «згинка» значит «искорка». - Ред.) Это может быть озарение внутреннее, может быть визуальный эффект. А когда в Тушино на девушку нападают хулиганы, говорят «это не по зге», то есть «не по понятиям». И мистический смысл тут есть. Я в свое время занимался региональной российской мифологией, я сталкивался с таким выражением: «Мгла порождает хтонь, хтонь порождает жуть, жуть порождает згу, зга пожирает мглу».

О романе как сказке

- Странная история: я его дописал до середины, и наступило 24 февраля прошлого года. И у меня как отрезало - я не мог возвращаться к роману, потому что дальнейшие события отвлекли. Я постарался у себя в соцсетях выполнять функцию, для которой получал образование: утешать, отвлекать, развлекать. Мы, артисты, режиссеры, художники - шуты его величества народа, а он тогда находился в неопределенности. Наша задача была как-то облегчать моральное давление. И только в феврале этого года я вернулся к книге, чей жанр не смогу даже определить: вообще, это сказка, как и все мои книги. А зачем реализмом баловать? Нужны сказки, нам не хватает сказок.

О режиссуре

- Я решил во ВГИК поступать в восьмом классе, когда понял, что волшебников не бывает, а самая близкая к волшебнику профессия - это кинорежиссер. Потом оказалось, что как режиссер я не очень. Потому что там надо сочетать творческое и административное начала. Я снял один фильм и окосел от усталости. Для некоторых это естественно: я наблюдал за Климом Шипенко, когда тот снимал «Холопа», и у него все прекрасно получалось. Но я могу заниматься либо творчеством, либо администрированием, а не тем и другим вместе. Если бы я снял еще пару фильмов, то или свихнулся бы, или умер от инсульта. Я решил себя от этого оградить. Я к тому моменту уже писал и продавал сценарии, продавал их, много не зарабатывал, но много мне и не нужно, я довольно аскетичный человек.

О новых фильмах

- У меня сложный период - такой тайфун производственный. Из-за того, что в прошлом году часть артистов убежала через Верхний Ларс или намеревалась это сделать, продюсеры перенесли много съемок на этот год. Сейчас один проект накладывается на другой, и у меня ближайший выходной будет 1 ноября. «Холоп-2», «Полярный-3», «Больше чем футбол», «Суррогатная мать», еще какой-то фильм, что-то про Новый год… И еще, кажется, где-то снялся, вспомнить не могу. Я ведь большинство своих фильмов до конца не видел, я и «Интернов» до конца не смотрел. Я как тот чукча, писатель, а не читатель. В «Интернах» 350 с чем-то серий. Когда я пойму, что вплотную подошел к Альцгеймеру, всех оставлю, попрошу записать мне «Интернов» полностью на флэшку, буду каждый день смотреть по серии, анализировать и вспоминать. Это будет мой коридор в прошлое.