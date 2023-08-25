Вопрос дня: А кто сейчас наши главные союзники? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Прежде всего это, конечно же, Республика Беларусь. Мы живем с ней одним единым Союзом. Я имею в виду не только Россию в целом, но и Приморье, - у нас плотные и прямые связи. Договорились о поставке в Беларусь борной кислоты (это очень редкая продукция), морепродуктов. Из Беларуси получаем дорожные машины, технику белорусских машиностроителей и тракторостроителей. Через наши порты налажено бесперебойное снабжение заводов Беларуси всеми необходимыми комплектующими. Вот что значит наш Союз.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Мы с Си Цзиньпинем близко познакомились, когда он еще был мэром Шанхая. И с тем, что он стал потом лидером Китая, повезло нашим странам. И нашему стратегическому союзу, который крепнет год от года. А сложение потенциалов - и финансово-экономических, и военно-политических - нашей страны и Китая может обеспечить устойчивость и всему миру.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Конечно, наши союзники - это многие страны Ближнего Востока. И я уверен, что они присоединятся к нашей коалиции. Нужно только сделать правильные шаги навстречу. Рады всем, и Ливану, и я уже не говорю про африканские государства. Но в целом здесь главное - нам самим создать удачную экономическую модель взаимодействия. И тогда уже вы увидите, что ряд западных держав будут завидовать нашим партнерским отношениям.

Виталий Коротич, бывший главный редактор «Огонька», 10 лет прожил в США:

- Вы знаете, иногда я начинаю склоняться к формуле Александра III, что у России два главных союзника - это армия и флот. Когда-то Борис Николаевич Ельцин встретил меня в Верховном Совете и сказал: мы сделаем державу, в нее войдут Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Это будут верные союзники, у нас будет мощная держава. А сейчас осталась Белоруссия. Хорошо, значит, мы будем знать, что Белоруссия - это страна, на которую мы можем рассчитывать. Давайте и дальше высчитывать, на кого мы можем рассчитывать.

Александр Михайлов, генерал ФСБ в отставке:

- Союзник должен доказывать свои намерения не словом, а делом. У нас в разные эпохи были разные союзники. И где они все? России не нужно слепо верить в союзников. Нужно надеяться в первую очередь только на самих себя.

Евгений Тишковец, ведущий прогноза погоды:

- Я уверен, что у нас намного больше союзников, чем считается сейчас. Просто многие пока еще молчат, потому что находятся под пятой у американцев. Но ждут момента. Союзники тянутся к сильным. Они просто ждут наших побед - прежде всего на фронтах СВО. Когда это случится, союзниками России станет большинство стран мира.

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