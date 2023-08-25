Губернатор Сергей Цивилев: За пять лет в Кузбассе благоустроено более двух тысяч общественных пространств

В регионе этим летом реконструируют 317 дворов и 71 общественное пространство. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе открываются новые парки и скверы, обновляются площади и дворы. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в регионе этим летом реконструируют 317 дворов и 71 общественное пространство. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на эти цели выделено более 1,144 миллиарда рублей.

«Колоссальная работа по благоустройству проведена во многих городах Кузбасса, их жители уже видят реальные результаты, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Важно, что такие изменения происходят не только в столицах агломераций, но и в муниципалитетах. Кузбассовцы гуляют по новым тротуарам, скверам, паркам. Обновленные дворы с детскими и спортивными площадками делают жизнь комфортнее».

Всего за пять лет реализации нацпроекта в регионе благоустроили 2007 пространств - 1681 дворов и 326 общественных территорий. Рассказываем, где в этом году появятся новые места для отдыха кузбассовцев.

БЕРЕЗОВСКИЙ

Недавно в городе после реконструкции открылась площадь Волкова. Именно ее в прошлом году жители Березовского решили обновить в первую очередь, отдав большинство голосов в ходе онлайн-голосования. Результат налицо: здесь появилась красивая прогулочная зона с парковыми диванами для отдыха и детская площадка с качелями. Для любителей активного отдыха организована спортивная зона с баскетбольной и футбольной площадками, оборудован комплекс для воркаута, установлен теннисный стол. Все дорожки строители выложили тротуарной плиткой. За безопасность отвечает система видеонаблюдения.

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК

Здесь в этом году привели в порядок парк на улице Мира. В нем появились новые пешеходные дорожки и современные линии освещения, скамейки и красивые ландшафтные фигуры. Не забыли и о детях – для них оборудована большая детская площадка. Можно заняться спортом на открытом воздухе – в парке обустроили зону воркаута с тренажерами, площадку для игровых видов спорта и скейт-зону. Кроме того, у этой территории появилось новое название - «Парк на Мира».

КЕМЕРОВО

В столице северной агломерации Кузбасса в этом году благоустроят 11 скверов. Работы идут в сквере героев Гражданской войны на улице Карболитовская, на бульварной части улицы Патриотов меняют асфальт, обновляют освещение и устанавливают новые лавочки. В нескольких скверах города работы почти завершены, в том числе для горожан скоро откроются главный сквер жилого района Пионер и исторический сквер в самом центре города возле ДК «Москва».

БЕЛОВО

В рамках нацпроекта этим летом здесь обновляют сквер ДК «Угольщиков». Его изюминкой станет альпинарий - ландшафтная композиция из растений и камней. Валуны для нее уже привезли, а вокруг посадили деревья и кустарники. Строители уложили плитку и готовятся прокладывать пешеходные дорожки. Кроме того, в сквере обновят сцену, установят лавочки и урны. Здесь также появятся велодорожки, газоны и детская площадка.

КИСЕЛЕВСК

В 2023 году здесь планировали обновить две общественные территории, одна из которых - аллея 50 лет Октября – уже готова. Теперь это комфортная прогулочная зона с новым асфальтовым покрытием, зелеными газонами, современным освещением и удобными парковыми диванами.

ЮРГА

В городе Юрга обновят аллею на улице Машиностроителей. А в муниципальном округе уже завершилась реконструкция общественной территории в поселке станции Юрга-2. Для жителей открылись зона отдыха с новым освещением и скамейками, детская и спортивная площадки.

МЕЖДУРЕЧЕНСК

Здесь к осени обновят сквер возле ДК имени Ленина: оборудуют современное покрытие на тротуаре, установят скамейки и урны, высадят деревья. А в сквере в 101-м квартале обустроят современную детскую площадку и новое освещение.