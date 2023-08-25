Зеленский нашел для Киева еще одного "мощного" гаранта безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский чуть ли не каждый день проводит встречи с европейскими политиками. На фото - президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в Киеве. Фото: REUTERS

В США все чаще раздаются голоса о необходимости Вашингтону как-то вылезти из той ямы под названием Украина, которую Америка выкопала, наполнила содержимым и в которую залезла по собственной инициативе. Американское издание The American Conservative посоветовало администрации Байдена признать поражение Киева и буквально "слить" режим Зеленского – "вернуть Москву на Запад". При этом, в ходу уже такие аналогии и сравнения, которые были бы невозможными еще в начале этого лета.

- Долгожданное наступление Киева завершается с минимальным успехом, и украинские чиновники все громче требуют больше оружия. Зеленский немного напоминает немцев 1944 года, которые возлагали угасающие военные надежды на "вундерваффе"”, или чудо-оружие, - пишет издание.

- Чиновник администрации Байдена сказал про украинские требования самолетов F-16 и ракет большей дальности: “Проблема по-прежнему в прорыве главной оборонительной линии России, и нет никаких доказательств, что эти системы станут панацеей", - продолжает оно делиться конфиденциальной информацией.

Но "вундерваффли" нет и не предвидится, хотя в Киеве что только ни объявляли таким "чудо-оружием". Правда, спустя буквально месяц-другой Киев очередную "панацею" объявлял "пустышкой", которая не способна изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Сейчас ситуация приблизилась к той планке, когда США надо решать – или вводить в действие регулярные силы европейских союзников, или попытаться вылезти из болота, как вариант, воспользовавшись рецептом барона Мюнхгаузена, буквально вытащить себя за волосы. Хотя Киев и пытается взбодрить себя и союзников, так, например, Главком ВСУ Залужный заявил американским чиновникам и военным, что украинские военные находятся буквально на пороге прорыва российской линии обороны. Не уточнил, правда, в какую сторону. Но для американцев и так сойдет. Хотя в том же The American Conservative не верят не только в победу, а и в "перемогу" и советуют Вашингтону "привлечь Москву к созданию реалистичной структуры безопасности для Европы с учетом главных российских интересов и реинтегрировать Москву на Запад, сохраняя суверенитет Украины".

Но есть, есть еще порох в пороховницах у Зеленского. И нашлись и новые союзники. Великое герцогство Люксембург выступило гарантом безопасности Киева и присоединилось к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, которая была принята на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. О чем заявил сам президент Украины, не забыв поблагодарить за этот решительный шаг в деле "защиты демократии".

- Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, - написал Зеленский в своем микроблоге в соцсети и еще раз поблагодарил. - Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи.

"Анфан террибль" общей евроатлантической семьи, которого даже на порог семейной усадьбы не пускают, чтобы чего не украл. Иначе тут и не выразишься.

Нет, Люксембург, это, конечно, круто. 900 человек личного состава Вооруженных сил, целых 48 бронемашин и регулярное участие в международных миссиях НАТО подразделением в количестве 10 военнослужащих – это впечатляет. Кремль дрожит, Генштаб России уже запускает вертолеты для эвакуации в Северную Корею. Но где, спрашивается, другие великие европейские демократии, которые по случайному совпадению, естественно, как и Люксембург, являются монархиями? Я про княжество Монако площадью 2 квадратных километра и княжество Лихтенштейн, которое аж в 80 раз больше Монако по территории. У Монако, правда, под ружьем аж целых 82 человека (единственное государство в мире, где в военном оркестре больше личного состава, чем во всей армии), а у Лихтенштейна армии и вовсе нет.

Нет, одно Люксембурга маловато будет. Непременно, всенепременно Зеленскому надо заручиться гарантиями безопасности от Лихтенщтейна и Монако. Жаль только, что никакого оружия у них не попросишь.