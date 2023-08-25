Похудела на 17 кг, носит мини и не пользуется фотошопом: Раскрыт секрет красоты Лолиты

Лолита Милявская. Фото: Элизабет Заборщикова
Лолита всегда была дамой без комплексов и с отличным чувством юмора. Сейчас ко всему этому добавилась еще и отличная физическая форма. При этом, Милявская не злоупотребляет ни уколами красоты, ни фотошопом и для своего возраста — в ноябре звезда отметит 60-летие — выглядит просто замечательно. Каждый новый выход певицы приковывает внимание. Мы решили вспомнить ее самые яркие образы за последнее время.
На VK-Fest в июле Лолита появилась в обтягивающим комбинезоне с узорами, и многие вспомнили, что точно в таком же звезда выступала в 2017 году. Но тогда она скрывала его под платьем, которое, правда, потом сняла.
Лолита на VK-Fest показала стройную фигуру
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
«Я весила килограммов на 12-17 больше, и поэтому он был… ну, как бы натянут донельзя. И так выпила, что мне было все равно, что снять с себя», — призналась журналистам похудевшая певица.
Певица на фестивале Жара в 2017 году. С тех пор Лолита похудела на 17 кг
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сейчас знаменитость может спокойно позволить себе носить любой сексуальный комбинезон без каких-либо накидок. В че же секрет ее похудения? Ходили слухи, что Лолита якобы уменьшила желудок хирургическим путем, но сама звезда это отрицает. По ее словам, ей помог специалист по питанию — нутрициолог.
«Девиз моего врача-эндокринолога такой — вы приходите ко мне не для того, чтобы делать из вас модель, а быть здоровыми», — рассказывала в интервью Лолита.
Звезде, которая обожает жареную картошку и солености, все же пришлось скорректировать питание и ограничить употребление алкоголя, но под бдительным присмотром специалиста это удалось сделать безболезненно для организма. Отсюда и такой результат.
«Вес — дело наживное, он приходит и уходит. Главное — отличное самочувствие», — как-то написала Милявская в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ).
При этом, Лолита чуть ли не единственная звезда, которая не пользуется фотошопом. «Знаете, что самое страшное в фотошопе? Если ты веришь, что ты действительно такая, когда ты себя почистила», — рассказала певица.
Ну и, конечно, знаменитость не боится посмеяться над собой. Недавно в соцсетях она рассказала, что посмотрела программу Ксении Собчак о препаратах для похудения, в которой выступал крупный эндокринолог.
«И вот он сказал, что если у вас талия больше 79 см, значит, у вас ожирение. У меня дома была только строительная линейка, я измерила, и она 81 см… Так что поздравляю себя с 81 сантиметрами!» — поделилась с подписчиками Лолита.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Кстати, на одном из видео в своем блоге Лола показала, как за одну секунду убрать бока — нужно просто подтянуть штаны.
Еще один классный образ Лолита продемонстрировала на премии «Новое Радио AWARDS 2023» этой весной. Блестящее миниплатье с глубоким декольте и шлейфом смотрелось на 59-летней Милявской шикарно.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стоит отдать должное стилисту звезды: он понимает, что длинные стройные ноги (рост певицы 173 см) — это сильная сторона Лолиты, и их надо показывать. Милявская вместе с 26-летним исполнителем Костай Лакостой получила награду в номинации «Лучшая коллаборация» за сингл «По-другому». А Лолита не упустила случая немного поиронизировать над собой и собственным возрастом.
Получая «Золотую Сирену», Милявская рассказала, что несмотря на давнюю дружбу с генеральным продюсером «Нового Радио» Романом Емельяновым, он редко ставит ее песни в эфир, и в этом, по ее мнению, и заключается профессионализм.
«Поскольку мне 59 с половиной лет, Рома, это выглядит, как поощрительный приз. А метавселенная как попадание в деменцию для некоторых артистов», — сказала Милявская, чем вызвала бурые аплодисменты.
Лолита была бы не Лолитой, если бы постоянно ни эпатировала публику. Так, на ковровой дорожке по случаю недавнего концерта «Первоклассный МузОН» звезда появилась с красным лифчиком в руках, который затем надела на голову.
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Настоящая Красная шапочка! Кто скажет, что нет?» — улыбнулась певица.
Потом звезда надела бюстгальтер чашками вдоль головы и сказала, что это наушники. При этом, выглядела Лолита свежо и стильно — платье-пиджак с увеличенной линией плечей очень шло певице и подчеркивало ее стройные ноги.
Уверены, что в преддверии юбилея звезда нас еще удивит своим новым образом.