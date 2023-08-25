Похудела на 17 кг, носит мини и не пользуется фотошопом: Раскрыт секрет красоты Лолиты

Лолита Милявская. Фото: Элизабет Заборщикова

Лолита всегда была дамой без комплексов и с отличным чувством юмора. Сейчас ко всему этому добавилась еще и отличная физическая форма. При этом, Милявская не злоупотребляет ни уколами красоты, ни фотошопом и для своего возраста — в ноябре звезда отметит 60-летие — выглядит просто замечательно. Каждый новый выход певицы приковывает внимание. Мы решили вспомнить ее самые яркие образы за последнее время.

Минус 17 кг за 6 лет

На VK-Fest в июле Лолита появилась в обтягивающим комбинезоне с узорами, и многие вспомнили, что точно в таком же звезда выступала в 2017 году. Но тогда она скрывала его под платьем, которое, правда, потом сняла.

Лолита на VK-Fest показала стройную фигуру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я весила килограммов на 12-17 больше, и поэтому он был… ну, как бы натянут донельзя. И так выпила, что мне было все равно, что снять с себя», — призналась журналистам похудевшая певица.

Певица на фестивале Жара в 2017 году. С тех пор Лолита похудела на 17 кг Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас знаменитость может спокойно позволить себе носить любой сексуальный комбинезон без каких-либо накидок. В че же секрет ее похудения? Ходили слухи, что Лолита якобы уменьшила желудок хирургическим путем, но сама звезда это отрицает. По ее словам, ей помог специалист по питанию — нутрициолог.

«Девиз моего врача-эндокринолога такой — вы приходите ко мне не для того, чтобы делать из вас модель, а быть здоровыми», — рассказывала в интервью Лолита.

Звезде, которая обожает жареную картошку и солености, все же пришлось скорректировать питание и ограничить употребление алкоголя, но под бдительным присмотром специалиста это удалось сделать безболезненно для организма. Отсюда и такой результат.

«Вес — дело наживное, он приходит и уходит. Главное — отличное самочувствие», — как-то написала Милявская в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ).

При этом, Лолита чуть ли не единственная звезда, которая не пользуется фотошопом. «Знаете, что самое страшное в фотошопе? Если ты веришь, что ты действительно такая, когда ты себя почистила», — рассказала певица.

Ну и, конечно, знаменитость не боится посмеяться над собой. Недавно в соцсетях она рассказала, что посмотрела программу Ксении Собчак о препаратах для похудения, в которой выступал крупный эндокринолог.

«И вот он сказал, что если у вас талия больше 79 см, значит, у вас ожирение. У меня дома была только строительная линейка, я измерила, и она 81 см… Так что поздравляю себя с 81 сантиметрами!» — поделилась с подписчиками Лолита.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, на одном из видео в своем блоге Лола показала, как за одну секунду убрать бока — нужно просто подтянуть штаны.

Самоирония и красивые ноги

Еще один классный образ Лолита продемонстрировала на премии «Новое Радио AWARDS 2023» этой весной. Блестящее миниплатье с глубоким декольте и шлейфом смотрелось на 59-летней Милявской шикарно.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отдать должное стилисту звезды: он понимает, что длинные стройные ноги (рост певицы 173 см) — это сильная сторона Лолиты, и их надо показывать. Милявская вместе с 26-летним исполнителем Костай Лакостой получила награду в номинации «Лучшая коллаборация» за сингл «По-другому». А Лолита не упустила случая немного поиронизировать над собой и собственным возрастом.

Получая «Золотую Сирену», Милявская рассказала, что несмотря на давнюю дружбу с генеральным продюсером «Нового Радио» Романом Емельяновым, он редко ставит ее песни в эфир, и в этом, по ее мнению, и заключается профессионализм.

«Поскольку мне 59 с половиной лет, Рома, это выглядит, как поощрительный приз. А метавселенная как попадание в деменцию для некоторых артистов», — сказала Милявская, чем вызвала бурые аплодисменты.

Лифчик на голове

Лолита была бы не Лолитой, если бы постоянно ни эпатировала публику. Так, на ковровой дорожке по случаю недавнего концерта «Первоклассный МузОН» звезда появилась с красным лифчиком в руках, который затем надела на голову.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Настоящая Красная шапочка! Кто скажет, что нет?» — улыбнулась певица.

Потом звезда надела бюстгальтер чашками вдоль головы и сказала, что это наушники. При этом, выглядела Лолита свежо и стильно — платье-пиджак с увеличенной линией плечей очень шло певице и подчеркивало ее стройные ноги.

Уверены, что в преддверии юбилея звезда нас еще удивит своим новым образом.