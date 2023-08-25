Огромные суммы: Сколько заплатили звезды за учебу детей-первоклашек

Оксана Самойлова с младшей дочерью первоклашкой Майей. За трех дочерей родители Джиган и Оксана платят 4 млн. 500 тыс. руб. за учебный год. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через неделю дети, учителя и их родители начнут новый учебный год. Рассказываем кто из звезд отведет детей 1 сентября в 1-й класс. А также у кого первоклашки будут учиться бесплатно – в московских общеобразовательных школах, а у кого за большие деньги – в элитных частных.

Средняя общеобразовательная школа

Звезда «Березки» с дочкой – давно готовы

Актриса Алена Коломина («Березка», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Несмотря ни на что») ведет в первый класс московской общеобразовательной школы дочь Нину. Так как у Нины есть брат третьеклассник Петя, то школу по традиции для младшего ребенка выбирали по принципу – туда же, куда ходит старший.

Актриса Алена Коломина с дочкой-первоклашкой Ниной и сыном третьеклассником Петей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алена Коломина рассказывает KP.RU: «Мне помогает мама. И, конечно, бабушке (как и родителям) удобнее, если дети будут учиться в одной школе: чтобы вместе их провожать и встречать. Я считаю, что в младшей школе самое важное – чтобы повезло с первой учительницей. Ближе к пятому классу будет понятно к каким предметам у ребенка больший интерес. А в младшей школе главное привить любовь к учебе, заинтересовать ребенка учиться. Старшему брату Нины очень повезло с первой учительницей и педагога, которая будет учить дочь тоже все очень хвалят. Ниночка родилась в январе и у меня были сомнения отдавать ее в этом году в 6 лет и 8 месяцев или подождать еще год. Но так как дочь по характеру у нас бойкая, плюс у нее старший брат, которому очень нравится ходить в школу – Нина очень хотела быстрее пойти учиться. Плюс я весной сводила ребенка к психологу. Специалист подтвердил мне, что ребенок психологически готов к учебе и даже рекомендовал ни в коем случае нельзя ее задерживать иначе можно отбить этот интерес. Нина дни считает до 1 сентября. У нас давно все готово: Ниночка и бантики, и даже колготки выбрала в которых пойдет на линейку».

В среднем родители тратят на сборы одного ребенка в школу в 2023 году по данным ВЦИОМ 43 тысячи рублей. Мы поинтересовались у актрисы сколько потратила она: «Примерно столько же, потому что дети быстро растут. Пете нужна была полностью новая форма. Покупала форму и Нине. Но так как Нина очень хотела в школу, то еще в январе на день рождения она заказывала подарки – рюкзак, канцелярские принадлежности. И нам многое подарили!»

Частные школы

Бородина и Маликов встретятся на собрании

Блогер и телеведущая (шоу «Перезагрузка») Ксения Бородина поведет в первый класс младшую дочь Теону. Бородина переживает: теперь у нее две ученицы и она пойдет на открытый урок к своей первоклашке, потому к старшей дочери не успеет. Ксения воспитывает дочек одна, но возможно, что возьмет на 1 сентября на линейку свою маму – бабушку девочек. Теона посещала детский сад при гимназии, где будет учиться.

Ксения Бородина ведет младшую дочь Теону в 1 класс гимназии, где учится ее старшая дочь Маруся. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочерей Бородина устроила в самое модное у звезд сейчас частное учебное заведение: гимназию имени Е. И. Примакова, где обучение ведется на двух языках - русском и английском. В гимназии действует система домов – успехи каждого ученика приносят баллы дому, поэтому дети помогают друг другу, много общаются после уроков, проходят тренинги. По желанию выпускники гимназии кроме аттестата нашего государственного образца могут получить еще один документ - диплом международного бакалавриата (IB). Девятиклассники могут поступить на курс подготовки к дипломной программе Международного бакалавриата, так как гимназия авторизована по этой программе.

Заботливая мать Бородина купила микроавтобус и наняла водителя дочкам, чтобы они с комфортом добирались до школы: могли и прилечь. Ксения рассуждает так: «У меня был бзик в свое время: я переживала по поводу оценок. Потом я эту историю отпустила. Понимаю прекрасно, что оценки в плане учебы – ничто. Главное - знания моего ребенка и его старания».

Певец и композитор Дмитрий Маликов отправляет в первый класс гимназии Примакова сына Марка – мальчику 5 лет и 8 месяцев, минувший год он посещал здесь же подготовительный класс. Маликов поражен как быстро летит время: «Только дочь Стефанию отвели в первый класс, а уже и институт закончила, а Марка ведем в школу!» Гимназию также посещают: дочь Юлии Барановской, дети Анны Банщиковой, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Марии Кожевниковой, Кети Топурии, внуки Надежды Бабкиной.

Стоимость обучения: 800 тысяч рублей за одного ребенка за учебный год.

Дмитрий Маликов с женой, дочкой и сыном-первоклашкой. Певец заплатил 800 тысяч рублей за учебу Марка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогеры за учебу расплатились

Блогеры под судом и следствием Валерия и Артем Чекалины ведут в первый класс детей - семилетних двойняшек Богдана и Алису. Учебное заведение выбрали престижное и дорогое Павловскую гимназию – за год обучения уже заплатили.

Блогеры Чекалины и их двойняшки-первоклашки. Год учебы Богдана и Алисы стоит 4 млн. 10 тыс. руб. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В звездных частных школах схемы работы похожи: классы не более 15 человек; индивидуальный подход, акцент на предметах и допзанятиях интересных ребенку; углубленное изучение иностранных языков; полный школьный день – после учебы дети отдыхают, делают уроки с преподавателями, посещают и дополнительные занятия, и кружки, и секции – все в одном месте; охрана; медицинское сопровождение; питание; работа с психологами. За год учебы двойняшек блогеры заплатили - 4 млн. 10 тыс. руб.

В данной гимназии учатся дети: Александра Реввы, Славы, Зары и других российских звезд.

Стоимость обучения: 1 млн. 800 тыс. руб. за учебный год за одного ребенка. Плюс 205 тыс. руб. за первый год обучения.

У Алсу и Джигана третий ученик в семье

Певица Алсу отдает учиться сына – 7-летний Рафаэль идет в первый класс. Мальчик минувший год посещал подготовительный класс частной международной школы. Особенности учебы – предметы преподают и на русском, и на английском языке.

Также в международную школу идет учиться в 1-й класс младшая дочь репера Джигана и блогера, предпринимательницы Оксаны Самойловой. 6-летняя Майя, как и ее сестры Ариела и Лея будет учиться в британской частной школе Russian International School в Барвихе. Учат здесь и по российской образовательной программе, и по международной – основа английская национальная программа. День делят так: до обеда учат по нашей программе, после - по английской. Выпускники получают наш аттестат. По желанию сдают тесты IGCSE и A-LEVEL, а с их результатами можно пробовать получить высшее образование за границей. За учебу трех дочек семья платит 4 млн. 500 тыс. руб. за учебный год.

Стоимость обучения: 1 млн. 500 тыс. руб. за учебный год за одного ребенка.