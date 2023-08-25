Отметив День независимости Украины, Зеленский ударил ракетой по России: ПВО С-200 сбили российские военные

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» «Западной». Такие боевые машины поражают сегодня воздушные цели защищая города России от террористических атак вооруженных формирований Украины. Они уничтожают самолеты, вертолеты, беспилотники и даже баллистические ракеты на большой высоте и дальних дистанциях.

В минувшие сутки, когда украинские военные отмечали 33-летие мнимой независимости Украины, многие ожидали от них террористической атаки на мирные российские населенные пункты. И прогнозы оказались верны.

В Минобороны России заявили, что прошлой ночью была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации: средствами ПВО за сутки было обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата (9 были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели).

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что нескольких беспилотников упали в Черное море в районе мыса Херсонес. И добавил, что «никаких повреждений гражданской инфраструктуры атака не вызвала».

Попытался Зеленский дотянуться до Москвы. Мечтал вызвать ужас и трепет у жителей столицы России. Но тоже не вышло.

Вот как об этом сообщили в Минобороны России: «ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области».

Отметим, что такие ракеты доработанного комплекса ПВО С-200 наши силы противовоздушной обороны уже сбивали в Ростовской области на пути к Азову и Таганрогу в июле. К счастью, они довольно заметные, и летят со скоростью 700-1200 м/с.

Ракета С-200 длинной 11 метров и весит более 7,1 т, и может нести более 90 кг взрывчатых веществ. Но ее могут снарядить более мощной современной взрывчаткой. Также в боевой части ракеты около ста килограммов поражающих элементов - 37 000 шариков диаметром более 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук).

И самое неприятное: подрыв боевой части ракеты происходит либо по команде активного радиолокационного взрывателя, либо в случае разрыва электрического питания - даже если ее сбить в воздухе, то происходит самоподрыв и шрапнель поражает все на своем пути.

Напомним, что самый громкий случай использования ВСУ ЗРК С-200 произошел во время учений ВСУ 4 октября 2001 года. Тогда украинские военные непреднамеренно сбили с помощью ракеты ЗРК С-200 гражданский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» рейса «Тель-Авив - Новосибирск» и убили сразу 78 человек. Просто перепутали пролетающий над Черным морем гражданский лайнер с учебной целью. А уже в начале 2023 года военные ВСУ прицельно били из С-200 по поселку Бытошь Брянской области.

СПРАВКА «КП»

Зенитный ракетный комплекс ЗРК С-200 выпускался с 1967-1987 годы в нескольких вариантах Ангара/Вега/Дубна, и состоял на вооружении Украины до 2013 года (истек срок хранения). В СССР ЗРК С -200 был предназначен для воздушной обороны больших площадей от бомбардировщиков и летательных аппаратов. В России ЗРК С-200 с 1990 года можно увидеть только в музеях.