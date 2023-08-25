Михаил Галустян со Светланой Ходченковой переоделись в шкуры первобытных дикарей — они играют вождей племени

Фото: PR 1-2-3 Production

Судя по всему, тренд на вождизм в кино продолжает устойчиво укрепляться. Стоило Дмитрию Нагиеву перевоплотиться в образ лидера африканского племени (на самом деле — тронутого капитана дальнего плавания) в картине «Мой папа — вождь», как новый сериал со схожими вводными запустили в производство.

Теперь вождем предстоит стать сразу двум суперзвездам российского кино: смешному Михаилу Галустяну и статной Светлане Ходченковой. Артисты начали работать в сериале с нетривиальным названием «жЫЫЫзнь» (ТНТ, PREMIER).

Фото: PR 1-2-3 Production

В живописнейших «джунглях» Абхазии и Северного Кавказа актеры разыгрывают сюжет, согласно которому не очень авторитетный вождь племени (Михаил Галустян) стремится не подчинить себе всех окружающих, а...дружить с ними. Развлекает и радует соплеменников (скетчами из «Нашей Russia» — нет, шутка!), пытаясь отвлечь от стихийного урагана окружающей жизни.

Фото: PR 1-2-3 Production

— У нас будут очень непростые и самые долгие в моей карьере выездные съемки: экспедиция в Абхазию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, — признался Галустян. —На съемках днем безумно жарко, а ночью — холодно. Шкуры, костюмы - все как в историческом кино. Огромное количество актеров задействовано, большая съемочная группа и очень непростая логистика: это, на мой взгляд, один из самых глобальных проектов.

По соседству с племенем Вождя проживает другое племя — «Придурки» (оно так и названо в сценарии). Им и руководит героиня Светланы Ходченковой по имени Вождиха. К придуркам решает сбежать один из галустяновских «охотников». Но вместо сытного обеда из него делают настоящего званого гостя — почти, как во второй части «Аватара». Дезертиру выдают хижину и жену. Разумеется, узнав об этом верхнеларсовцы (зачеркнуто) начинают стараться поскорее сбежать и очутиться в теплых и гостеприимных руках Вождихи. Теплых — как кажется только на первый взгляд...

Фото: PR 1-2-3 Production

— Несмотря на жанр сериала, мы будем говорить о серьезных вещах: о сложности выбора и о том, что такое хорошо и что такое плохо, — намекает на связь вроде бы фантастического сюжета с реальностью Светлана Ходченкова. — Эта легкая, на первый взгляд, история, рассказанная от лица первобытного общества, показывает множество самых разных нюансов человеческих взаимоотношений. Что касается моей героини Вождихи “Придурков”, то мне нравится её сложный саркастический характер. Съемки проходят в Абхазии, и это ещё один приятный момент, я давно хотела сюда съездить.

Режиссером сериала выступил Александр Бойков («Друг на час», «Отпуск»). Проект выйдет на канале ТНТ и платформе Premier в новом телесезоне.