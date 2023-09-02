«Ты супер!» — шоу, меняющее жизни

Этот проект — огромный шанс для ребят, которые, по разным причинам, оказались без попечения родителей, для тех, кто воспитывается в детских домах и в школах-интернатах, приёмных и опекунских семьях. Таким детям важно знать, что есть взрослые, которым их судьба небезразлична, что их таланты востребованы, что у них есть возможность проявить себя. Зрители проекта «Ты супер!» уже 3 сентября будут болеть за любимых участников и восторгаться их голосами.

За те годы, которые прошли с первого выпуска шоу, в нем приняли участие более 460 ребят из 18 стран и всех регионов России! Некоторые из них нашли новые семьи, получили квартиры, поступили в музыкальные институты и колледжи, выпустили свои песни. Участники проекта приглашаются на престижные конкурсы и фестивали. Некоторые, как, например, победительница второго сезона Диана Анкудинова, уже стали состоявшимися артистами.

В новом, седьмом по счету сезоне, соберутся как 20 новых участников, так и 30 ребят, которые уже пели в предыдущие годы. Именно поэтому на афишах будет значиться: «Ты супер!» — суперсезон.

ДОРОГА ДОМОЙ

Вот лишь несколько историй участников нового сезона.

Денберел Ооржак из Тывы завоевал сердца слушателей весной 2019 года. Тогда юный вокалист взорвал зал, а после исполнения хита Николая Носкова «Паранойя» народный артист России Игорь Крутой заявил, что готов возглавить фан-клуб Денберела. После финала и победы в третьем сезоне шоу «Ты супер!» его ждали концерты, гастроли, победа в «Детской Новой волне-2019». Также вместе с Татьяной Меженцевой они представляли Россию на «Детском Евровидении-2019». К тому же Денберел стал победителем четвёртого сезона «Ты супер!», который вышел в эфир НТВ в 2020 году.

Участник нового сезона проекта «Ты супер!» Денберел Ооржак из Тывы

Иван Масленников родился в Москве, но мать оставила его в роддоме. К счастью, малыша, когда ему было 9 месяцев, забрали приемные родители, и сейчас он представляет Тамбовскую область. В 2019 году Ваня стал участником «Ты супер!» и дошёл до финала. А спустя год, в четвёртом сезоне, юный талант повторил свой успех. В каждом сезоне мальчика приходили поддержать мэтры российской эстрады: народная артистка России Тамара Гвердцители отметила талант Вани и пожелала ему продолжать трудиться и развиваться, а Сергею Лазареву очень понравилось, как юноша исполнил хит певца «Сдавайся», и они вместе исполнили эту песню вновь.

«После проекта «Ты супер!» моя жизнь изменилась очень сильно, появилось бесчисленное количество новых знакомств, узнаваемость, – рассказывает Иван Масленников. – Многие люди, каждый по-своему, помогли мне, и благодаря этому я сейчас такой, какой есть. Моя творческая жизнь началась именно на проекте. Я скучал по «Ты супер!»: по ведущим, по жюри, по ребятам и поэтому сразу же согласился принять участие в проекте снова. Раз встал на этот путь, значит буду идти до конца. Я думаю, это будет самый яркий сезон за всю историю проекта. Во-первых, это суперсезон, и сто процентов будет очень интересно, во-вторых, вместе с новенькими на сцену поднимутся и старые участники. Мне кажется, это то, чего ждали зрители. В-третьих, нас ждёт обновлённый состав жюри. Сердце подсказывает мне, что будет несколько победителей. А ещё я мечтаю выступить вместе с FEDUK’ом и спеть с ним песню «Краски», потому что очень увлекаюсь рэп-музыкой, сам пишу».

Для Эльвиры Филатовой из Вологодской области участие в проекте НТВ стало судьбоносным – она нашла семью. Талантливая девочка дошла до полуфинала «Ты супер!» и решила попробовать свои силы в первом суперсезоне: выступление в нём участница начала с песни «Вне зоны доступа» из кинофильма «Питер FM», поддержать её пришла группа «Город 312».

Нашла новых родителей и Таисия Комарова, с 2022 года она живет в Москве. Но в Хабаровске у финалистки пятого сезона оставалась младшая сестра Соня. К счастью, новые родители, у которых есть и четырехлетний сын Игорь, решили удочерить и ее.

Мария Шумейко из Молдовы попала в детский дом в два года, когда ее мать и отца лишили родительских прав. Ее сестры попали в новую семью, а сама Маша мечтала увидеть родную маму. И в полуфинале пятого сезона «Ты супер!» мать записала видеообращение к дочери. Также Маше удалось познакомиться со своей родной тётей, которую она не видела более 10 лет.

Мария Саморядова, которая представляет Краснодарский край, в три месяца оказалась в Ростовском Доме малютки. А в год ее забрали в новую семью. Ее мама в одиночку воспитывает шестерых детей, взятых из детдома, и своего родного ребёнка. Талантливая исполнительница уже выиграла несколько вокальных конкурсов и дошла до финала шестого сезона проекта «Ты супер!».

Оставила родная мать и Анастасию Артамонову, но новые родители забрали ее себе, когда ей исполнился месяц. О том, что она приемная дочь, Настя узнала, когда ей было восемь лет. И тогда же сочинила песню «Кто меня своей душою согревает». В шестом сезоне «Ты супер!» девочка дошла до финала, а Игорь Крутой пригласил её на полуфинал «Детской Новой волны».

КТО В ЖЮРИ?

Вести шоу вновь будет один из самых ярких ведущих на ТВ — Вадим Такменёв. Традиционно компанию ему составит Анастасия Пак.

В жюри проекта вошли настоящие профессионалы музыкального цеха. Певец Александр Панайотов, который уже появлялся на шоу в качестве звёздного гостя – артист приходил в четвёртом сезоне поддержать Колю Дербенёва из Челябинской области, а в седьмом сезоне примерит на себя роль члена жюри, заменив композитора, народного артиста России Игоря Крутого, который присоединится к жюри на следующем этапе.

Игорь Крутой: «Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моём сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей. В новом сезоне я был бы рад увидеть и ещё раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одарённых ребят. Настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у меня восхищение и удивление. А когда этими качествами обладает ребёнок — то и подавно. И если из этих мальчиков и девочек вырастает настоящий артист, то радости моей нет предела».

Еще один арбитр — актёр, режиссёр и музыкант Алексей Воробьев, для которого это будет уже пятый сезон «Ты супер!». Алексей тоже старается помогать участникам, например, он исполнил мечту участника шестого сезона Дмитрия Меновщикова.

Алексей Воробьёв: «Я очень рад, что жизнь дала мне возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают. Будь то «Орлёнок», который был мечтой Димы Меновщикова из шестого сезона «Ты супер!», или свой настоящий профессиональный музыкальный инструмент для необычайно талантливой юной участницы шоу «Страна талантов» Анастасии Тюриной из Тамбова, который мы заказали и подарили ей вместе с Ярославом Сумишевским. Я счастлив быть тем человеком, которого мне в моём детстве так не хватало. Человеком, который может не только помочь, но и дать верное направление, как профессионально, так и по-человечески».

Компанию двум известным мужчинам составят прекрасные певицы. В проекте «Ты супер!» обе займут судейские кресла впервые. Это Ани Лорак и Люся Чеботина.

Ани Лорак: «В этом сезоне я займу судейское кресло проекта «Ты супер!». Я уже была наставником в других вокальных шоу, также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с «Утренней звезды». Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Конечно, детей оценивать непросто, ведь они уже победители только потому, что приложили немало усилий, чтобы попасть на эту сцену, а это значит, что они этого хотят и у них есть талант».

Люся Чеботина: «Ответственность, конечно, на мне колоссальная, ведь от меня, в том числе, зависит судьба маленьких талантов. Когда я наблюдала за предыдущими сезонами «Ты супер!», то боялась представить, как тяжело было выбирать и оценивать, ведь каждый участник уникален. Когда поют дети, я сразу же вспоминаю своё детство и первые шаги к большой сцене. Поэтому я их понимаю, как никто, и надеюсь, что на проекте стану для них другом, который поможет им найти себя, свой стиль и пойти вперёд в правильном направлении. Я буду стараться быть максимально объективной».

За победу в суперсезоне будут бороться дети от 7 до 18 лет из более 20 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Молдовы. На базе проекта работает Благотворительный фонд «Ты супер!», из которого всем полуфиналистам и финалистам проекта выплачиваются стипендии до достижения совершеннолетия.

Так что музыка и добрые дела идут рядом, и в этом уникальность этого удивительного и захватывающего проекта. Включаем НТВ 3 сентября!

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