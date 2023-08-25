Десятки тысяч долларов на вербовку и запрещенная литература: Что известно о задержании членов террористической ячейки в Крыму

У задержанных изъяли террористическую литературу и десятки тысяч долларов предназначенных для вербовки граждан

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии обезвредили в Крыму ячейку международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), состоявшей из шести членов террористической структуры.

По данным ФСБ России задержанные «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем».

Сторонников в Крыму они собирались купить: с применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, и вели вербовку в свои ряды крымских мусульман.

На эти цели они собирались потратить десятки тысяч долларов.

По местам жительства у членов группировки нашли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи, электронные носители информации, а также крупная денежная сумма в иностранной валюте - десятки тысяч долларов США.

Сейчас сотрудники ФСБ России проверяют их контакты и проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия в интересах следствия.

*запрещенные в РФ террористические организации