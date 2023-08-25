Проблемы с деньгами и сильный стресс: Меган Маркл резко похудела из-за принца Гарри

Ходят слухи, что герцоги Сассекские наняли адвокатов по разводам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские журналисты не на шутку обеспокоены судьбой Меган Маркл. Вроде бы в начале месяца Меган и принц Гарри смогли развеять слухи об их разрыве, разместив совместную фотографию, а затем появившись вместе на ужине в честь дня рождения актрисы. Но после этого Гарри уехал в благотворительное турне по Азии, а его супруга осталась в Штатах. Вот тогда папарацци и подловили Меган, когда та в жару вышла на улицу в шерстяном пальто. На руке у нее заметили антистрессовый патч и сделали вновь вывод: дела у Маркл и Гарри совсем плохи.

Издание The Times бросилось рассуждать, что может означать успокоительный пластырь. NuCalm – ноу-хау для богатых американцев, чрезмерно пекущихся о своем здоровье. Как обещает производитель, патч якобы подавляет стрессовые бета-частоты в мозге человека, переключая их на более спокойные альфа-волны, а также улучшает качество сна и повышает концентрацию. Злые языки заговорили о том, что появление Меган Маркл с патчем на руке - очередная пиар-акция и актриса привлекает внимание к своему будущему проекту, связанному с велнесс-гаджетами.

Однако журналисты заметили, что за последнее время Меган также сильно похудела. Это связали с перманентным стрессом, который она испытывает из-за семейных и финансовых проблем, а также давления со стороны общественности. Некоторое время назад аудио-платформа Spotify расторгла контракт с Меган и Гарри в связи с тем, что они не выполнили условия договора и не создали должное количества контента. Позднее появилось сообщение, что и стриминговый сервис Netflix угрожает сделать то же самое, если пара не будет генерировать больше идей. Близкие актрисы опасаются, что ситуация будет только усугубляться.

- Меган испытывает давление, связанное с необходимостью сделать себе имя в Голливуде, да и поддерживать роскошный образ жизни, который они ведут с Гарри, нелегко, - рассказал журналистам источник в окружении Маркл. - Когда Меган в стрессе, она почти не ест. Друзья говорят, что она сбросила как минимум 15 фунтов (6,8 кг - ред.). У нее пропадает аппетит, когда она нервничает. Иногда она не может спать по ночам.

Хотя Гарри и Меган не комментировали предположения журналистов о возможном расставании, в прессе появились сообщения, что несколько месяцев назад пара наняла адвокатов по разводам. При этом у герцогов Сассекских нет брачного договора, который позволил бы разделить их состояние в 60 миллионов долларов.

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