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В мире25 августа 2023 9:38

Проблемы с деньгами и сильный стресс: Меган Маркл резко похудела из-за принца Гарри

Ходят слухи, что герцоги Сассекские наняли адвокатов по разводам
Арина СУВОРОВА
Ходят слухи, что герцоги Сассекские наняли адвокатов по разводам

Ходят слухи, что герцоги Сассекские наняли адвокатов по разводам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские журналисты не на шутку обеспокоены судьбой Меган Маркл. Вроде бы в начале месяца Меган и принц Гарри смогли развеять слухи об их разрыве, разместив совместную фотографию, а затем появившись вместе на ужине в честь дня рождения актрисы. Но после этого Гарри уехал в благотворительное турне по Азии, а его супруга осталась в Штатах. Вот тогда папарацци и подловили Меган, когда та в жару вышла на улицу в шерстяном пальто. На руке у нее заметили антистрессовый патч и сделали вновь вывод: дела у Маркл и Гарри совсем плохи.

Издание The Times бросилось рассуждать, что может означать успокоительный пластырь. NuCalm – ноу-хау для богатых американцев, чрезмерно пекущихся о своем здоровье. Как обещает производитель, патч якобы подавляет стрессовые бета-частоты в мозге человека, переключая их на более спокойные альфа-волны, а также улучшает качество сна и повышает концентрацию. Злые языки заговорили о том, что появление Меган Маркл с патчем на руке - очередная пиар-акция и актриса привлекает внимание к своему будущему проекту, связанному с велнесс-гаджетами.

Однако журналисты заметили, что за последнее время Меган также сильно похудела. Это связали с перманентным стрессом, который она испытывает из-за семейных и финансовых проблем, а также давления со стороны общественности. Некоторое время назад аудио-платформа Spotify расторгла контракт с Меган и Гарри в связи с тем, что они не выполнили условия договора и не создали должное количества контента. Позднее появилось сообщение, что и стриминговый сервис Netflix угрожает сделать то же самое, если пара не будет генерировать больше идей. Близкие актрисы опасаются, что ситуация будет только усугубляться.

- Меган испытывает давление, связанное с необходимостью сделать себе имя в Голливуде, да и поддерживать роскошный образ жизни, который они ведут с Гарри, нелегко, - рассказал журналистам источник в окружении Маркл. - Когда Меган в стрессе, она почти не ест. Друзья говорят, что она сбросила как минимум 15 фунтов (6,8 кг - ред.). У нее пропадает аппетит, когда она нервничает. Иногда она не может спать по ночам.

Хотя Гарри и Меган не комментировали предположения журналистов о возможном расставании, в прессе появились сообщения, что несколько месяцев назад пара наняла адвокатов по разводам. При этом у герцогов Сассекских нет брачного договора, который позволил бы разделить их состояние в 60 миллионов долларов.

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